Картина дня: Ураза-байрам, уборка мусора и дочь Макарова

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора» стало известие о том, что станцию метро "Горьковская" закроют на час из-за Ураза-Байрама. Первыми об этом написали "Невские новости" (12:55), "Деловой Петербург" (12:55) и Piter.TV (13:15).

Это случится 25 июня. С восьми до девяти утра "Горьковская" будет закрыта для входа пассажиров, станция будет работать только на выход. Кроме того, с семи до десяти утра закроют движение всех видов транспорта по Кронверкскому проспекту.

Ураза-байрам – праздник разговения, которым мусульмане отмечают окончание поста в месяце Рамадан. Постятся на протяжении всего месяца, окончание которого определяют по рождению новой луны. В этот день с молитвы в мечети начинается трехдневное празднование Ураза-байрама. В прошлом году на молитву собралось более 100 тыс. верующих.

Второй по популярности темой дня стала новость о том, что в Петербурге возбудили дело по факту некачественной уборки улиц от пыли. Заявление было подано активистами движения "Красивый Петербург" после проведения замеров в центре города.

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Дело возбуждено в отношении чиновников ГУДП "Центр", которое работает в Центральном районе. По закону, штраф для должностных лиц составляет от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей.

Еще одна популярная тема дня – дочь спикера ЗакСа стала первым замглавы Петроградского района. Марина Лыбанева работает в руководстве администрации района с 2013 года. Примечательно, что ее отец - Вячеслав Макаров - начинал свою депутатскую карьеру именно в Петроградском районе.

Самыми оперативными 22 июня стали "Деловой Петербург", "Невские новости" и "Фонтанка".