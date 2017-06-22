Станцию метро "Горьковская" закроют на час из-за Ураза-Байрама

Станцию метро "Горьковская" закроют 25 июля на час в связи с проведением религиозного богослужения, посвященного празднику Ураза-байрам. Об этом сообщается на официальном сайте метрополитена.

В воскресенье с восьми до девяти утра "Горьковская" будет закрыта для входа пассажиров, станция будет работать только на выход. Кроме того, с семи до десяти утра закроют движение всех видов транспорта по Кронверкскому проспекту.

Ураза-байрам – праздник разговения, которым мусульмане отмечают окончание поста в месяце Рамадан. Постятся на протяжении всего месяца, окончание которого определяют по рождению новой луны.

В этот день с молитвы в мечети начинается трехдневное празднование Ураза-байрама. В прошлом году на молитву собралось более 100 тыс. верующих.