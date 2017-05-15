Пыльный Петербург: кто несет ответственность за грязные улицы

Прогулка по Петроградскому району перенесла губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в недалекое прошлое. «Честно говоря, я был просто удивлен состоянием улицы Красного Курсанта. Грязь, пакеты какие-то летают. Это мне напомнило историю в девяностые годы, когда все было запущено. В чем проблема — не знаю», - активно цитировали градоначальника СМИ на прошлой неделе.

«Судорожная» уборка

Внимание градоначальника улица Красного Курсанта, как выяснил «Санкт-Петербург.ру», привлекла не случайно – на ней проживает руководитель общественного проекта «Делайте ПРАВИЛЬНО!» Дмитрий Гусев, который на протяжении нескольких лет пытается обратить внимание властей города на пыль и грязь дорог Северной столицы.

«Для нашей улицы эта ситуация характерна уже очень давно. В начале марта я сделал замеры – в одном месте был килограмм, в другом месте один килограмм и двести граммов грязи. Сейчас, после визита губернатора, улицу пытаются убрать – где-то это получается, а где-то нет. Тем не менее, на улице бардак, и это очевидно», - сообщил «Санкт-Петерубрг.ру» Гусев, добавив, что ситуация с пылью и грязью характерна для всего Петроградского района, где зимой улицы загрязняют, а весной «судорожно начинают убирать, но, к сожалению, бездарно и очень дорого».

Впрочем, как предполагает руководитель проекта, никакого визита губернатора на улицу Красного Курсанта на самом деле не было. «У него много помощников, которые мониторят ситуацию и докладывают нужную информацию. Уже года четыре я ни к кому напрямую не обращаюсь, так как это абсолютно бесполезно. Просто выкладываю в социальные сети информацию о проблемах, поднимаю общественный резонанс. Публичность – лучший способ информирования власти о проблемах», - рассказал Гусев.

Сто нянек – дитя без глаза

Уборкой территории в городе, по словам Гусева, занимаются более ста организаций. Формально дворовые территории убирают муниципалитеты (всего в Петербурге 111 муниципальных образований), параллельно ряд домов обслуживают управляющие компании, а уличные территории - ответственность подрядчиков комитета по благоустройству. При этом понять, кто, как и за что отвечает, достаточно трудно.

Согласно сайту петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» (ГУДП «Центр»), именно оно обслуживает проезжие части и прилегающие к ним тротуары Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. Иными словами – претензии градоначальника должны быть, в первую очередь, адресованы директору ГУДП «Центр» Борису Черняшенко.

Черняшенко человек непубличный – последний раз его комментарий о состоянии дорог Петербурга появлялся в СМИ четыре месяца назад. Тогда он пожаловался на то, что убирать гранитную плитку в историческом центре Северной столицы очень трудно.

Попытка «Санкт-Петербург.ру» связаться с Черняшенко не увенчалась успехом – ни по одному номеру телефона, которые указаны на сайте ГУДП «Центр», нам не ответили. При этом на странице «Центра» в сети не указано ни одного адреса электронной почты, куда горожане могли бы выслать свои претензии к уборке улиц.

Пыль от Коломяг до Ленинского

Замечаний к чистоте улиц у горожан очень много. При этом они касаются не только Петроградского района, но и многих других.

На уборку улиц в социальных сетях жалуются жители микрорайона Коломяги: повсеместно встречается пыль, грязь, горы строительного и бытового мусора. На этом участке ответственность за чистоту лежит на ОАО «Коломяжское», жалобы в которую пока также не принесли положительных результатов.

Недовольны отсутствием чистых дорог жители Калининского района. Замеры пыли у ТСЖ «Полюстрово-1» (Кондратьевский, 64/2) показали, что на один квадратный метр приходится 1,5 килограмма пыли. При этом нормативы допускают не более 30 грамм пыли на один квадратный метр дороги или тротуара.

Фото: vk.com/club120937315

Уже несколько лет жалуются на грязь жители Ржевки. По их словам, пять лет назад под видом благоустройства к дому № 15 по улице Ковалевской привезли и бездумно рассыпали грунт, который очень быстро превратился в грязное месиво. На первом этаже здания находится отделение «Почты России», но оборудованного подъезда для почтовых автомобилей нет, и к погрузочной зоне они подъезжают через грязь и лужи. Жильцы жалуются на то, что скорая помощь не подъезжает близко к дому из-за опасения застрять.

Фото: vk.com/club143271823

От пыли не скрыться и в южной части города. Житель Ленинского проспекта, руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански рассказал «Санкт-Петербург.ру», что замеры на этой улице показали печальные результаты: на один квадратный метр приходится 816 грамм пыли.

«Теперь ситуация, как и на улице Красного Курсанта: Ленинский проспект начали круглосуточно чистить и убирать. То есть в городе занимаются всего двумя улицами двух руководителей проектов. А остальные? Мы ведь поднимали всю эту проблему не для себя лично, а для всего города», - посетовал Врански.

Фото: vk.com/club143271823

«Все идет по плану!»

На сегодняшний день контролером и заказчиком работ по уборке улиц является комитет по благоустройству в одном лице. При этом, по словам активистов, на улицах Петербурга на один квадратный метр приходится от 800 граммов до 1,5 килограммов грязи и пыли.

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Руководитель «Красивого Петербурга» добавил, что этой проблеме уже несколько лет, и общественники поднимают ее ежегодно. «Главная проблема в том, что никто не хочет признаваться в том, что есть проблема, - отчитываются в том, что вывезены тонны пыли и все хорошо», - уверен Врански.

Так, 11 апреля в комитете по благоустройству заявили, что петербуржцам еще рано предъявлять претензии из-за находящейся на дорогах пыли - говорить о повышенной запыленности города можно будет после завершения весеннего месячника по уборке. Тогда глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский отметил, что на улицах работает 230 пылесосов.

В понедельник, 15 апреля, на сайте Смольного появился очередной отчет: «С 8 по 14 мая с улиц Петербурга вывезено около пяти тыс. тонн грязи и более 300 тонн мусора. Дорожники активизируют поливомоечные работы: наконец-то прекратились ночные заморозки, а дождь, размачивая грязь, позволяет удалять ее водой под давлением быстрее и эффективнее. С начала весны дорожники вывезли с улиц более 70 тыс. тонн грязи».

Фото: gov.spb.ru

Своими наблюдениями о том, как проходят работы по уборке улиц, поделился координатор движения «Красивый Петербург» Стив Каддинс. «Ничего необычного, просто улица в центре Петербурга после проезда "уборочной техники", точнее поливальной машины. Обнаруженные через некоторое время работники в оранжевых жилетках с говорящей надписью «Чистый город» лениво ковыряли вокруг припаркованных автомобилей лопатками-ледоколами лежащий на асфальте толстым слоем грунт и запускали метелками в воздух уже успевшую подсохнуть пыль», - написал он под фотографией.

Фото: vk.com/steve.kuddins

«Санкт-Петерубрг.ру» направил запросы главе комитета Рублевскому, а также вице-губернатору Николаю Бондаренко, отвечающему за благоустройство, в котором попросил чиновников рассказать о том, к каким результатам привела уборка города и получили ли они распоряжения градоначальника в связи с его недавними замечаниями. Аналогичный запрос был направлен главе Петроградского района Ивану Громову – именно на его территории находится улица Красного Курсанта, которая привлекла внимание Георгия Полтавченко.

Из госбезопасности в хозяйственники

Причина в запыленности улиц, по мнению руководителя общественного проекта «Делайте ПРАВИЛЬНО!» Дмитрия Гусева, кроется не только в неумении и нежелании их убирать.

«Отсутствует совмещение графика ограничения парковки и графика проезда уборочной техники. К примеру, ограничение парковки с 00:00 до 7:00, а уборочная техника проезжает в 10:00. Ту же улицу Красного Курсанта не могут убрать по причине того, что на ней никакого ограничения парковки нет вовсе – машины всегда стоят, и уборочная техника не может очистить обочину», - пояснил он «Санкт-Петербург.ру».

При этом те, кто отвечают за чистоту улиц, не желают выходить на диалог. «У меня тоже очень много вопросов к ГУДП «Центр» - но, к сожалению, они прячутся ото всех. Они ни перед кем не отчитываются - публичная отчетность у ГУПов отсутствует. Нельзя увидеть их госконтракты, отчеты. Они этим пользуются – как и куда идут деньги, к сожалению, непонятно», - добавил Гусев.

По его словам, ответственность за пыль на дорогах лежит и на самом губернаторе Полтавченко.

«С точки зрения управления городом наш губернатор – человек абсолютно некомпетентный, так как он пришел из системы государственной безопасности. Борьба со шпионами, поиск неблагонадежных граждан – это он умеет делать. Что касается налаживания управления городским хозяйством, ситуация другая – он никогда этим не занимался. Те люди, которые подчиняются Полтавченко, этим пользуются и, как я понимаю, не без пользы для себя. Поэтому у нас губернатор часто оказывается в ситуации человека, который не понимает, что происходит в городе», - добавил собеседник «Санкт-Петерубрг.ру».