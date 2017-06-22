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В Петербурге возбудили дело по факту некачественной уборки улиц от пыли

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Дело возбуждено в отношении чиновников ГУДП "Центр", которое работает в Центральном районе.

В Петербурге возбудили дело по факту некачественной уборки улиц от пыли. Заявление было подано активистами движения "Красивый Петербург" после проведения замеров в центре города. Об этом сообщается на странице движения "ВКонтакте".

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Проводя исследование, превышение содержания пыли зафиксировано по шести из восьми выбранных адресов. После этого активисты направили обращение в Управление МВД России по Петербургу и Ленобласти с просьбой возбудить дело об административном правонарушении в отношении ответственных за содержание дорог должностных лиц.

"Недавно мы получили ответ из УМВД о возбуждении дела по ст.12.34 КоАП РФ – несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог", - рассказали активисты.

Дело возбуждено в отношении чиновников ГУДП "Центр", которое работает в Центральном районе. По закону, штраф для должностных лиц составляет от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей.

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