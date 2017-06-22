Дочь спикера ЗакСа стала первым замглавы Петроградского района

Марина Лыбанева, дочь спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, назначена первым заместителем главы администрации Петроградского района, передает "Фонтанка".

Предыдущий первый замглавы администрации Петроградского района Валерий Сапожников недавно возглавил Фрунзенский район.

Прежнее место Лыбаневой в администрации района, по информации источника агентства, займет начальник одного из отделов в комитет по информатизации и связи Елена Ячменева.

Лыбанева заняла пост замглавы Петроградского района в марте 2013 года. Примечательно, что ее отец - Вячеслав Макаров - начинал свою депутатскую карьеру именно в Петроградском районе.

Ранее Лыбанева около года совмещала пост в Петроградской администрации со работой депутатом МО «Чкаловское», пока на это не обратила внимание прокуратура.