Навальный рассказал об источниках доходов миллиардера Усманова

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал подробный ответ миллиардеру Алишеру Усманову. В своем 24-минутном видео рассказывается о начале карьеры миллиардера в бизнесе, о чем он, по словам Навального, умалчивает в своих видеообращениях.

Навальный рассказывает о том, что Усманов приватизировал активы, «платил за это по относительным меркам копейки, а "сотни миллионов долларов" налогов — это лишь небольшая часть того, что он на самом деле должен был заплатить».

Видеоролик Навального построен на изучении более двух тысяч страниц ежегодных отчетов о работе инвестиционной компании «Интерфин», ставшей первым крупным делом будущего олигарха.

«Ее он будто бы создал благодаря партнерам, которые поверили в его талант и скинулись по 10 миллионов долларов», — отмечает оппозиционер. Также Навальный рассматривает процесс приватизации металлургических комбинатов Алишером Усмановым, изучает вывод прибыли в офшоры и останавливается на инциденте с изнасилованием, которое приписывают олигарху.

«Сырьевые олигархи достали. Это вредные люди. Они не приносят пользы совсем. Они ничего не построили, не изобрели и не сделали. Они зарабатывают на сырье, коррупции и низкой зарплате рабочих», — говорит оппозиционер в финале записи и призывает выйти на митинг 12 июня.

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Первое обращение к Навальному Усманов записал 18 мая. Бизнесмен записал его накануне суда по иску о диффамации, который он подал в Люблинский районный суд Москвы после того, как ФБК опубликовал расследование, посвященное премьер-министру.

В нем он опроверг обвинения оппозиционера в том, что он подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов.

«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — заявил тогда миллиардер.



Навальный в тот же день заявил, что не будет извиняться перед бизнесменом, назвав его «вредным человеком». Он дебатов Усманов отказался и записал второе видеообращение к Навальному.

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook.