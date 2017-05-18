Навальный опубликовал на своем канале видеообращение Усманова

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем сайте видеообращение бизнесмена Алишера Усманова, которое он ранее утром, 18 мая, разместил в сети.

"Конечно же, Алишеру Бурханычу я отвечу по пунктам и, чтобы не было вопросов о том, что аудитория нашего канала увидит мой ответ и не увидит обращение Усманова, я ставлю его видео целиком на наш канал", – заявил Навальный.

В своем обращении Усманов называет политика лжецом и требует извинений.

"Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что сидел в тюрьме. Я шесть лет просидел в тюрьме — в отличие от тебя — по реально сфабрикованному делу, за расхищение социалистической собственности… Ты одну ночь просидел в тюрьме при жестокой власти, а я при мягкой власти ни за что шесть лет", — продолжил бизнесмен, добавив, что был реабилитирован.

В апреле Усманов подал иски против Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Утром в четверг, 18 мая, в Люблинском суде прошло предварительное слушание. В результате было принято решение, что иск Усманова по существу будет рассмотрен 30 мая.

Ранее, 12 апреля, миллиардер Усманов рассказал в интервью "Ведомостям" об усадьбе из расследования "Он вам не Димон" ФБК. Навальный утверждает, что это взятка, Усманов пригрозил оппозиционеру судом. По словам миллиардера, он передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева особняк на Рублевке в рамках обмена - взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком.

Усманов добавил, что участок в Знаменском он купил для своей сестры, однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова «пять больших особняков».

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Спустя месяц Медведев ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook.