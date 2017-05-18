Алишер Усманов стал видеоблогером и назвал Навального лжецом

Алишер Усманов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному. В нем он назвал обвинения оппозиционера в свой адрес ложью и попытками оболгать российский бизнес

«Пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле. Ты просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем», — начинает свое обращение Усманов.

«Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что сидел в тюрьме. Я шесть лет просидел в тюрьме — в отличие от тебя — по реально сфабрикованному делу, за расхищение социалистической собственности… Ты одну ночь просидел в тюрьме при жестокой власти, а я при мягкой власти ни за что шесть лет», — продолжил бизнесмен, добавив, что был реабилитирован.

«Ты врешь, что я не создавал рабочие места. Ты просто неуч, потому что за десять лет моего руководства было создано 40 тыс. рабочих мест. Может, мне Леонид Ильич Брежнев золото партии оставил? А, может, это я с моими партнерами это сделал?» — спросил Усманов.

«Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — завершил свое обращение бизнесмен.

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предпрениматель также владеет пакетом акций Facebook.

В апреле Усманов подал иски против Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Утром в четверг, 18 мая, в Люблинском суде прошло предварительное слушание. В результате было принято решение, что иск Усманова по существу будет рассмотрен 30 мая.

Ранее, 12 апреля, миллиардер Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об усадьбе из расследования «Он вам не Димон» ФБК. Навальный утверждает, что это взятка, Усманов пригрозил оппозиционеру судом. По словам миллиардера, он передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева особняк на Рублевке в рамках обмена - взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком.

Усманов добавил, что участок в Знаменском он купил для своей сестры, однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова «пять больших особняков».

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Спустя месяц Медведев ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».