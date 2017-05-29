Усманов пообещал дарить iPhone авторам лучших мемов о его обращении к Навальному

Миллиардер Алишер Усманов пообещал дарить дорогие смартфоны авторам лучших видео и мемов о его видеообращении к оппозиционеру Алексею Навальному.

На своей странице «ВКонтакте» он заявил, что очень рад, что «вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов». Усманов отметил, что «очень польщен» вниманием к его видео и добавил, что заинтересован в «развитии свободного общения и творчества в сети».

«Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео — iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и моим автографом», —заявил Усманов.

Свое первое обращение к Навальному Усманов записал 18 мая. Бизнесмен записал его накануне суда по иску о диффамации, который он подал в Люблинский районный суд Москвы после того, как ФБК опубликовал расследование, посвященное премьер-министру.

В нем он опроверг обвинения оппозиционера в том, что он подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов.

«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — заявил тогда миллиардер.



Навальный в тот же день заявил, что не будет извиняться перед бизнесменом, назвав его «вредным человеком».

Он дебатов Усманов отказался и записал второе видеообращение к Навальному. «Врал ты, персонально, и извиниться надо тебе. Какие дебаты? Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление бизнесмен.

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook.