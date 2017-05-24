Усманов в новом видеообращении сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца»

Миллиардер Алишер Усманов записал новое обращение к оппозиционеру Алексею Навальному. В нем он сравнил его с героем книги «Собачье сердце» Шариковым.

«Что касается ответа Навального я ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал ложь, пиар, очередные заявления вроде вы украли у нас руду, где первый миллион», — сообщил Усманов в новом видеобращении.



Усманов сравнил Навального с героем «с разрухой в голове» из книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» — Полиграфа Шарикова, который мечтал все отнять и поделить. «Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься достойным продолжателем. Но если Шариков просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далекою Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — заявил Усманов.

«Врал ты, персонально, и извиниться надо тебе. Какие дебаты? Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление Усманов.

Свое первое обращение к Навальному Усманов записал 18 мая. В нем он опроверг обвинения оппозиционера в том, что он подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Об этом шла речь в расследовании ФБК «Он вам не Димон», которое было посвящено активам главы правительства Дмитрия Медведева.



«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — заявил тогда миллиардер.



Навальный в тот же день заявил, что не будет извиняться перед бизнесменом, назвав его «вредным человеком», предложив встретиться на дебатах.

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook.

В апреле Усманов подал иски против Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Утром в четверг, 18 мая, в Люблинском суде прошло предварительное слушание. В результате было принято решение, что иск Усманова по существу будет рассмотрен 30 мая.

Ранее, 12 апреля, миллиардер Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об усадьбе из расследования «Он вам не Димон» ФБК. Навальный утверждает, что это взятка, Усманов пригрозил оппозиционеру судом. По словам миллиардера, он передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева особняк на Рублевке в рамках обмена - взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком.

Усманов добавил, что участок в Знаменском он купил для своей сестры, однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова «пять больших особняков».

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Спустя месяц Медведев ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».