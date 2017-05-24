В Петербурге прокуратуру просят проверить недвижимость вице-спикера ЗакСа Соловьева

Организация Transparency International просит прокуратуру Северной столицы проверить признаки незаконного обогащения членов семьи вице-спикера петербургского парламента Сергея Соловьева.

По данным организации, в 2015 году семья депутата заключила договор долевого строительства квартиры в ЖК «Тапиола». В настоящий момент стоимость такой квартиры составляет 13 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году Соловьев приобрел таунхаус в элитном поселке «Респект Хаус». Сейчас его рыночная стоимость - 25 млн рублей. В феврале этого года дом был продан.

В Transparency International отмечают, что права собственности на это жилье семья Соловьевых получала в 2016 году. Общая стоимость двух объектов недвижимости - 38 млн рублей. При этом за три года до покупки совокупный доход Сергея Соловьева и его жены Людмилы не превышал 15 млн рублей.

Две трети квартиры и коттеджа оформлены на дочь Соловьевых Алису. В прошлом году она подала заявление о сложении полномочий муниципального депутата. В антикоррупционной организации полагают, что она сделала это, чтобы не декларировать свое имущество. При этом она осталась в списке депутатов округа Сенной.