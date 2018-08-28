Конец противостояния: Telegram согласился выдавать ФСБ данные о пользователях

Мессенджер Telegram согласился выдавать ФСБ по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Об этом говорится в обновленных данных политики конфиденциальности сервиса.
Telegram будет предоставлять спецслужбам номера телефонов и IP-адреса подозреваемых. Про переписку и ключи для дешифровку сообщений речи не идет. О всех запросах ФСБ компания будет сообщать на канале Transparency Reports раз в полгода. В Роскомнадзоре заявили, что готовы разблокировать мессенджер, если его создатели выполнят решение суда.
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Сегодня днем, 28 августа, стало известно, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис «Яндекс.Видео». У поисковой системы есть трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу «Газпром-медиа».