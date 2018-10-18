Ректор Горного университета Литвиненко проиграл суд журналистам из-за материалов о коррупции

Петербургский городской суд отменил решение по иску ректора Горного университета Владимира Литвиненко к организации «Трансперенси Интернешнл-Р» и журналистам, опубликовавшим материалы об элитном жилье на Васильевском острове. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Издание «Деловой Петербург» в 2016 году опубликовало несколько материалов о причастности Литвиненко к коррупции. Позднее российское отделение Transparency International выпустило расследование об элитном жилом комплексе на Васильевском острове. Ректор Горного университета заявил, что материалы не соответствуют реальности, и подал иск о компенсации морального вреда.

В мае 2018 года Василеостровский районный суд постановил удалить часть информации, которую признали не соответствующей действительности, и взыскать 10 млн рублей с ответчиков. При этом Литвиненко требовал взыскать 65 млн рублей.

Спустя почти пять месяцев городской суд отменил решение предыдущей инстанции. Журналистов освободили от выплат. «Трансперенси Интернешнл-Р» обязали удалить фотографию ректора вуза и выплатить 1 млн рублей.