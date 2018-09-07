Надежду Бабкину заподозрили в выписывании себе гонораров из бюджета Москвы

Российский филиал организации Transparency International выявил у Надежды Бабкиной признаки конфликта интересов (ситуация, когда должностное лицо может использовать свои полномочия для личной выгоды, - прим. ред).

Певица и депутат Московской городской думы занимает пост заместителя думской комиссии по культуре и массовым коммуникациям. Комиссия – учредитель фольклорного театра «Русская песня», которой руководит певица.

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», – отметили в Transparency.

По данным организации, за последний год Бабкина заключила с театром три контракта на общую сумму 7 млн рублей. В Transparency добавили, что комиссия Мосгордумы «рассматривает вопросы о порядке реализации билетов на театрально-зрелищные мероприятия», что также может создавать конфликт интересов.

Представитель Бабкиной и театра «Русская песня» Константин Филиппов заявил, что не будет комментировать расследование Transparency. Об этом сообщило РИА «Новости».