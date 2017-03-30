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Медведев порекомендовал Ткачеву «ставить себе будильник в разные места»

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© Фото: ridus.ru

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Премьер-министру не понравилось опоздание главы Минсельхоза.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитал главу Минсельхоза Александра Ткачева за опоздание к началу заседания кабинета министров, передает «Интерфакс».

Медведев передал "большой арктический привет" всем тем, кто "не участвует в Арктическом форуме", отметив, что это не дает им парво опаздывать на заседание

"Александр Николаевич [Ткачев]. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", — заявил премьер-министр Ткачеву

Медведев не в первый раз делает подобные замечания своим подчиненным. В феврале минувшего года он объявил выговор своему помощнику и экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко. Причиной стало невыполнение требования соблюдать правила публичных выступлений. Однако в мае Медведев снял дисциплинарное взыскание.

В августе прошлого года Дмитрий Медведев объявил замечание статс-секретарю и замминистра строительства и ЖКХ России Наталье Антипиной. Оно было объявлено «за ненадлежащее исполнение возложенных на нее должностных обязанностей».

В срелу, 29 марта, премьер-министр Медведев съездил с президентом РФ Владимиром Путиным на архипелаг Земля Франца-Иосифа в Архангельской области.

Прежде, 14 марта, Путин заявлял о плохом самочувствии Медведева. Он рассказал о болезни премьера на совещании с членами кабинета министров. "Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", - отметил президент.

Спустя три дня заболевшего гриппом Медведева нашли на горнолыжном курорте. Фотография Медведева появилась на странице кофейни CoffeeBarBerry, которая расположена рядом с курортом "Роза Хутор". При этом сам премьер-министр РФ позже отрицал слова президента Владимира Путина о своей болезни. "Да я и не болел", - сказал Медведев в ответ на поздравление с выздоровлением во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок.

Внимание к Дмитрию Медведеву приковано из-за того, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Это вызвало недовольство россиян, которое выразилось в массовых акциях протеста в 88 городах России в минувшее воскресенье, 26 марта.

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