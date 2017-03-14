Песков: Кремль не будет вмешиваться в передачу Исаакия

Вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) остается в компетенции властей города, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не намерен ли Кремль вмешаться в этот процесс, учитывая широкое обсуждение этой темы.

"Существуют местные жители, которые яростно сопротивляются этому, существуют те, кто не менее активно поддерживает это. Единого фона нет", - цитирует Пескова ТАСС.

"Этот вопрос по-прежнему является прерогативой городских властей", – добавил пресс-секретарь Владимир Путина.

Во вторник, 14 марта, стало известно, что оппозиционные депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой не допустить "беззаконного" перемещения объектов музея в Исаакиевском соборе.

Ранее директор музея Николай Буров заявил, что нереально перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе, которая в этом году будет праздноваться 16 апреля.

Прежде стало известно, что власти Петербурга устно предложили Бурову вывезти его экспонаты к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля.

Накануне, 13 марта, губернатора Петербурга Георгия Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Тем временем на судебном заседании Смольный заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Следующая акция против передачи собора состоится 18 марта.