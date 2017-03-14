Депутаты Заксобрания попросили губернатора не перевозить экспонаты из Исаакия

Оппозиционные депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой не допустить "беззаконного" перемещения объектов музея в Исаакиевском соборе. Об этом Дмитриева сообщила на своей странице в Facebook.

Депутаты приводят перечень законов, «согласно которым музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда РФ, отчуждению из государственной собственности не подлежат» или могут быть переданы в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям, но только «с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры».

Оппозиционеры также отмечают, что перемещение объектов музея требует длительных согласований. «В случае с Исаакиевским Собором, поскольку объекты музейного фонда неотделимы от здания собора, их передача и перемещение в иное место в принципе невозможна», – отметили депутаты ЗакСа. Они просят провести служебное расследование на предмет устных распоряжений о перемещении музея.

Ранее директор музея Николай Буров заявил, что нереально перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе, которая в этом году будет праздноваться 16 апреля.

Прежде стало известно, что власти Петербурга устно предложили Бурову вывезти его экспонаты к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля.

Накануне, 13 марта, губернатора Петербурга Георгия Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Тем временем на судебном заседании Смольный заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.