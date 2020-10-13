Четверть петербуржцев привилась от гриппа

Сезонная вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по северной столице.

Отмечается, что число привитых петербуржцев превышает 1,3 млн человек. Среди них - более 200 тыс. детей.

Петербург сегодня побил рекорд по суточной заболеваемости с начала пандемии - число заразившихся составило 557. Обследованы на коронавирусную инфекцию около 30 тыс. человек.