Прививку от коронавируса в Петербурге можно будет сделать в 64 пунктах

В Петербурге готовы 14 пунктов для вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал «Петербургскому дневнику» вице-губернатор Олег Эргашев.

По его словам, в планах властей расширить базу пунктов до 64. Сначала вакцины сделают медикам и педагогам, потом соцработникам.

Эргашев подчеркнул, что вакцинация - добровольная. К настоящему моменту привиты 270 человек.

Вице-губернатор напомнил, что вакцинация от гриппа завершается 15 декабря. За этот сезон привиты около 3,2 млн человек, включая почти полмиллиона детей.

По данным властей Петербурга, пока ситуация с коронавирусом в нашем городе остается напряженной. Показатели заболеваемости немного стабилизировались. За прошедшую неделю было госпитализировано 5661 больных с COVID-19 или подозрением на него, на 3,6% больше, чем за предыдущую неделю.

На прием ковид-больны работают 16 стационаров. Из 11,1 тыс. коек в северной столице свободны 834 коек (7,5%). До конца года планируется расширить коечный фонд еще почти на 2 тыс.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", прививка от коронавируса проходит в два этапа - между уколами нужно сделать перерыв.