Петербуржцы смогут записаться на прививку от коронавируса онлайн

Электронная запись в очередь на вакцинацию от коронавируса будет организована в Санкт-Петербурге. Об этом, как отметили в Смольном, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Он напомнил, что в Петербурге на 19 декабря есть более 5 тыс. доз вакцины, ожидается поступление еще 100 тыс. доз. Сначала прививают граждан из групп риска - врачей, педагогов, соцработников, работников транспорта и полиции. После этого стартует массовая вакцинация, на которую можно будет записаться онлайн.



По словам Беглова, прививочная кампания будет иметь длительный характер.

Губернатор напомнил, что в Петербурге с 21 декабря заработает единый городской номер "122" , на который можно будет звонить по вопросам коронавируса и вызова врача на дом.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в настоящее время в нашем городе работают лишь несколько прививочных пунктов (5-6), однако в целом планируется запустить 70.

Власти подчеркивали, что вакцинации от коронавируса в мобильных пунктах по аналогии c вакцинацией от гриппа невозможна. Объясняется это тем, что вакцина «Спутник V» прибывает в город в жидком виде, что требует особых условий хранения (не выше минус 18°С).