В Комздраве рассказали, кому нельзя делать вакцину от коронавируса

Комитет по здравоохранению Петербурга дал разъяснения о вакцинации от коронавируса, в частности, о том, кому нельзя прививаться. Постоянные противопоказания опубликовали на странице комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Среди постоянных - юный или преклонный возраст, хронические заболевания, беременность и др. Среди временных - различные заболевания, признаки простуды, контакт с заболевшими, недавно перенесенная коронавирусная инфекция (за последние 6 месяцев).

Что касается самой вакцины, она называется «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка "Спутник V") и состоит из двух компонентов с разными векторами, несущими два разных серотипа гена белка S вируса SARS-CoV-2.

Перед прививкой не нужно поститься или делать другие специальные действия, но придется заполнить анкету и пройти осмотр.

После прививки через 1-2 дня появляются признаки гриппа с ознобом, головной болью и высокой температурой, однако эти эффекты проходят через три дня.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе уже начали прививать медиков и педагогов. До нового года ожидается поступление крупной партии вакцины.