Цена на российскую вакцину от коронавируса станет известна в ближайшие дни

Цена российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций.

Там добавили, что цена отечественного препарата будет ниже, чем объявленная ранее стоимость вакцин Pfizer ($19,50) и Moderna ($25-37).



Напомним, в октябре глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что цена на "Спутник V" не будет превышать 1000 руб.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться в январе-феврале будущего года. Пока же власти призывают граждан сделать прививку от гриппа. В Петербурге привиться можно в любой поликлинике.