Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

Где купить качественную рыбу

Специалисты Центра контроля качества предупредили петербуржцев об опасности покупки корюшки с уличных лотков. По словам эксперта организации Ларисы Шаповаловой, продукция, не имеющая документов, подтверждающих качество и безопасность, может быть опасной для здоровья.

По ее словам, если человек купил рыбу с лотка и отравился, то некому будет предъявить претензии. Торговля с рук опасна и тем, что у продавца наверняка не будет медицинской книжки. Зато найдется ворох способов обмануть покупателя при «взвешивании» рыбы.

Если вы решились на покупку, то стоит присмотреться, есть в торговой точке холодильное оборудование, соблюдаются ли там нормы температурного режима – от 0 до +2 градусов. Если торговая точка санкционирована, то у продавца должны все документы на рыбу, указана информация о наименовании торгового предприятия, режиме работы.

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Приобретая корюшку в интернете, стоит помнить, что нельзя вносить предоплату за рыбу. Отдавать деньги нужно только после получения товара. В текущем году зарегистрировали немало случаев, когда мошенники создавали фиктивные страницы и прикидывались продавцами.

При покупке корюшки стоит внимательно присмотреться к рыбе. Если спинка светлая, то ее можно смело брать. Если сероватая – это признак уставшей рыбы. Помимо цвета, стоит обратить внимание на запах. Резкий огуречный аромат свидетельствует о том, что еще совсем недавно рыба плавала в воде. У свежей корюшки будут ярко-алые жабры, у плохой – почти бесцветные.

Фото: 35photo.ru

Как правильно почистить корюшку

Первый способ чистки корюки – если вы предпочитаете зажаривать рыбу целиком. Тогда вам необходимо только очистить ее от лишней чешуи. Возьмите рыбину за хвост, поместите под струю воды несильного напора. Движением от хвоста к голове проведите по чешуе ножом. Нож необходимо держать под небольшим углом к телу рыбины, таким образом, вы удалите большое количество чешуи.

Второй метод, который предусматривает удаление внутренностей рыбы, тоже предусматривает чистку чешуи. После этой процедуры нужно сделать надрез со стороны брюшка по направлению от хвоста к основанию головы. Из получившегося разреза аккуратно вынимают кишки, после чего промывают брюшко под проточной водой. Если внутри корюшки оказалась икра или молока, то после промывания рыбы их можно засунуть обратно в брюшко или пожарить отдельно.

Третий вариант предусматривает удаление внутренностей и головы. Здесь все то же самое, что и во втором варианте. Возьмите ножницы, и сделайте надрез на хребте со стороны спинки, перерубив кость. Голова должна держаться только у грудных плавников. Оторвите голову и вместе с ней вытащите наружу все кишки и прочие лишние фрагменты. После этого сполосните рыбу под струей проточной воды и приступайте к приготовлению.

Фото: Елена Гнедовская / eda.ru

Как вкусно приготовить корюшку

Купив корюшку, стоит подумать, как ее приготовить. Есть несколько рецептов, которые наиболее полно раскроют вкус царь-рыбки. Например, корюшку можно замариновать. Делается это весьма просто. Для приготвления литра маринада берут 100 г соли и 200 г сахара, которые растворяют в небольшом количестве кипящей воды.

В полученный охлажденный рассол вливают 500 граммов 10% уксуса и охлажденную кипяченую воду, доведя таким образом объем маринада до 1 литра. Затем в получившуюся жидкость добавляют по 1 г лаврового листа и укропа, 3 грамма душистового перца и 1,5 грамма горчичного семени.

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При холодном способе маринования рыбу укладывают в посуду, посыпают нарезанным полукольцами луком, заливают маринадом (в соотношении 1:1) и ставят на 3–5 суток в холодильник.

Классический метод приготовления подразумевает жарку. Тушки корюшки обезглавливаются, внутренности удаляются. В глубокой тарелке мука смешивается с солью и перцем, в ней обваливается каждая рыбка, после чего ее бережно кладут на сковродку и ждут, когда корюшка приобретет золотистый цвет.

Фото: Instagram / @sergey_kovalevsky, @juliya__eduardovna_

Если вы против жарки, то можно запечь рыбу. Килограмм подготовленной корюшки складывается в эмалированную емкость, сбрызгивается луковым соком (для этого луковица трется на мелкой терке, собирается в марлю и отжимается над кастрюлькой), ложкой лимонного. Тушки подсаливаются и приперчиваются, после чего оставляются на полчаса для маринования.

Треть килограмма маринованного красного перца ошпаривается; с него снимается шкурка, после чего мякоть протирается через сито и смешивается с ложкой тертого сыра. Рыбку выкладывают в форму для запекания, покрывают полученной массой, сбрызгивают маслом и ставятся на треть часа в печь.

Есть вариант отварить корюшку. Секрет в том, что перед варкой ее нужно посолить и выдержать в таком виде около часа. Затем рыба опускается в холодную воду, куда добавлена лаврушка, горошки душистого перца и цельная луковица.

Варится рыба около двадцати минут, но ее готовность надо отслеживать постоянно: в переваренном виде ее вкус будет пресным и скучным. Подается готовое блюдо с добавлением небольшого объема собственного бульона и хреном (или соусом из него).

Не стоит забывать и про генеральскую уху из корюшки. Рыбу средних размеров нужно хорошенько вымыть, отрезать головы и выпотрошить, оставив икру и молоку. Картофель вымыть, почистить, нарезать кубиками. Лук почистить, нарезать полукольцами. Морковь вымыть, почистить, нарезать кружочками. В кастрюлю налить воды, поставить на огонь.

Положить туда коренья и подготовленные овощи, довести до кипения и варить на среднем огне 20 мин. В кипящий овощной отвар положить подготовленную рыбу, пряности (лавровый лист, перец горошек), соль. Опять довести до кипения и варить ещe 15 минут. Готовую уху наливают в тарелки и посыпают рубленой зеленью.

Фото: Instagram / @melkkotobelk, @volkova68

Польза корюшки

Входящие в состав корюшки кальций, магний, фосфор и витамин D укрепляют скелет и зубы, препятствуют развитию остеопороза и остеоартроза. Врачи рекомендуют для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и зубов съедать рыбку с костями, поскольку в них и содержатся минеральные вещества.

Благодаря низкой калорийности и низкому содержанию жира, корюшку можно включать в рацион тому, кто следит за весом. Более того, корюшку разрешается употреблять в пищу людям, страдающим ожирением.

Если вы столкнетесь с застоем жидкости и отечным синдромом, то корюшку есть просто необходимо. Высокое содержание калия в рыбе приводит к оттоку жидкости и нормализует работу почек.

Те же калий и магний положительно влияют на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление данной рыбы предотвратит риск возникновения гипертонии и атеросклероза. Врачи рекомендуют есть рыбку пациентам при ишемической болезни сердца, аритмиях и нарушении мозгового кровообращения.

Польза корюшки состоит еще и в том, что она богата экстрактивными веществами. Это значит, что регулярное употребление рыбы возбуждает аппетит и нормализует пищеварительные процессы. Корюшку можно есть людям, страдающим от хронического панкреатита, язвенной болезни, гастрита с пониженной кислотностью и атонии кишечника.

екрет в том, что перед варкой ее нужно посолить и выдержать в таком виде около часа. Затем она опускается в холодную воду, куда добавлена лаврушка, горошки душистого перца и цельная луковица. Варится рыба около двадцати минут, но ее готовность надо отслеживать постоянно: в переваренном виде на вкус корюшка довольно скучна. Подается она с добавлением небольшого объема собственного бульона и хреном или соусом из него. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/196815/new_koryushka-ryiba-polza-i-vred-kak-gotovit-koryushku

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