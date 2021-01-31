Дизайнер поместил на улицы Петербурга штурмовиков из вселенной «Звездных войн»

3D-дизайнер Владислав Иванов, создал новое видео, в котором на улицах Санкт-Петербурга гуляли танки АТ-АТ, а также имперские штурмовики из вселенной «Звездных войн».

На своей странице в социальной сети Instagram, пользователь выложил ролик, где космическая армия патрулирует центральные улицы Северной столицы. Патрульных и их технику заметили на набережной реки Фонтанки, у Казанского и Исаакиевского соборов, а также на Невском проспекте.

Специалист добавил, что в дальнейшем его работа на подобии «Звездных войн» заканчиваться не будет. В будущем дизайнер планирует создать повстанцев на улицах города.