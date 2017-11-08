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Семь кинопремьер до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

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© Фото: kinopoisk.ru

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До Нового года осталось всего 53 дня, их нам помогут пережить сразу несколько ярких киноисторий. Экранизация детектива Агаты Кристи, необычный мультфильм о творчестве Ван Гога, новые «Звездные войны» - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

Убийство в Восточном экспрессе - с 9 ноября

 

Экранизация детектива Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории.

Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

Режиссер: Кеннет Брана

Жанр: драма, криминал, детектив

Видео: Официальные Трейлеры

 

Ван Гог. С любовью, Винсент - с 9 ноября

 

Это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 85 художников создавала каждый из 62 тыс. 450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог.

Режиссер: Дорота Кобела, Хью Уэлшман

Жанр: драма, криминал, биография, мультфильм

Видео: Киноклипы Трейлеры

 

Лига справедливости - с 16 ноября

 

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником.

Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев - Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, - быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

Режиссер: Зак Снайдер

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Видео: Официальные Трейлеры

 

Джиперс Криперс 3 - с 16 ноября

 

Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, которого она назвала Дэрри - в честь брата, погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором ее сына ждет та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр Джиперс Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках новых жертв. Время пробуждения приближается…

Режиссер: Виктор Сальва

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Видео: iVideos

 

Коматозники - с 23 ноября

 

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.

Режиссер: Нильс Арден Оплев

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма

Видео: iVideos

 

Звездные войны: Последние джедаи - с 14 декабря

 

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем - Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

 

Режиссер: Райан Джонсон

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Видео: Звездные Войны

 

Джуманджи: Зов джунглей - с 21 декабря

 

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры.

Робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж - в коротышку, модница и красавица Беттани - в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой.

Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Режиссер: Джейк Кэздан

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

Видео: Официальные Трейлеры

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