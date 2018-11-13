«Новый Шекспир»: как мир отреагировал на смерть автора комиксов Marvel Стэна Ли

Стэн Ли родился 28 декабря 1922 года под именем Стэнли Мартин Либер. Свой псевдоним он выбрал, потому что стеснялся еврейского происхождения.

Однажды Ли рассказал, что мама называла любую его деятельность гениальной. «Любая заметка, которую я притаскивал из школы, получала от мамы восторженное "Ты будешь новым Шекспиром!". Вы не представляете, сколь многого можно добиться с подобным настроем», – отметил он.

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Ли попал в Marvel, которая тогда называлась Timely Comics, в 1939 году. Семнадцатилетнему парню помогли родственники, работавшие в компании. Спустя два года был придуман первый популярный супергерой Marvel – Капитан Америка.

Стремительному развитию комиксов сначала помешала Вторая мировая война, а после нее интерес к историям про сверхлюдей начал сокращаться. Вторая волна успеха возникла в 1960-е годы, когда Ли вместе с художником Джеком Кирби придумал «Фантастическую четверку». Вскоре Marvel создали комиксы про Человека-паука, Людей Икс и Железного человека.

Всемирную популярность истории получили благодаря тщательно продуманным персонажам. В Marvel отказались от предыдущих стандартов и сделали ставку на непростые характеры героев. Персонажи оказались не только людьми со сверхспособностями, но и с личными проблемами. В частности, Человек-паук был подростком, что понравилось молодым читателям.

Фото: AP

В 1970-е Стэн Ли начал работать издателем Marvel, в это же время стали выходить первые фильмы по мотивам комиксов. Со временем ленты про супергероев стали удивлять зрителей размахом и амбициозностью.

Одним из первых крупных хитов стал фильм Брайана Сингера «Люди Икс», вышедший в 2000 году. Спустя два года на экранах появился «Человек-паук» Сэма Рэйми, который собрал в мировом прокате больше 800 млн долларов.

С выходом «Железного человека» Джона Фавро в 2008 году действие фильмов Marvel стало происходить в общей кинематографической вселенной. Она объединяет не только полнометражные ленты, но и сериалы. Сборы всех фильмов вселенной Marvel, без учета франшиз «Человек-паук» и «Люди Икс», превысили 17 млрд долларов.

Особенностью фильмов Marvel стали эпизодические роли Стэна Ли. Он появлялся во многих кинолентах, например, в виде водителя школьного автобуса или парикмахера.

По мнению фанатов комиксов, Ли исполнял роль Всевышнего, бога Мультивселенной Marvel. Официального подтверждения этой теории нет.

Одним из любимых слов Стэна Ли было латинское «Эксельсиор!». В переводе оно означает «все выше».

Видео: YouTube / 9 Media

Каким Стэна Ли запомнят друзья и поклонники

Смерть Стэна Ли прокомментировали актеры из фильмов про супергероев, другие деятели культуры и даже главный конкурент Marvel – DC Comics.

«Он изменил то, как мы смотрим на героев, и его неизгладимый след навсегда останется в современных комиксах. Его заразный энтузиазм напоминал нам, почему мы изначально полюбили эти истории. Эксельсиор, Стэн», – сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека, заявил, что обязан Стэну Ли всем. Такое же мнение высказал Себастиан Стэн, который играет Баки Барнса. «Без тебя я не был бы здесь», – написал он в Instagram.

Фото: Instagram / @robertdowneyjr

Марк Руффало, известный по роли Халка и фильмам вне вселенной Marvel, сказал, что Ли сделал мир лучше с помощью «современной мифологии». Уинстон Дьюк (М’Баку из «Черной пантеры», – прим. ред.) заявил, что создатель комиксов показал людям, что «нет никаких ограничений, пока у них есть воображение».

Марк Хэммил, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», написал в Twitter, что влияние Стэна Ли на поп-культуру было революционным. «Он был всем, чего вы хотели, и даже больше», – добавил актер.

Соболезнования выразили и американские военнослужащие. В официальном Twitter-аккаунте армии США сообщается, что Ли служил в войсках связи во время Второй мировой войны. Автора комиксов поблагодарили за службу стране и за «невероятную поддержку военным».

Знаменитый телеведущий Джимми Киммел рассказал, что в семь лет нарисовал портрет Стэна Ли и попросил маму отправить рисунок своему кумиру. «К счастью, она этого не сделала, поэтому спустя более 30 лет я лично передал его», – добавил он.

Фото: Twitter / @jimmykimmel