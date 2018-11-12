Создатель комиксов Marvel Стэн Ли скончался на 96 году жизни

В США автор комиксов и создатель героев вселенной Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на его дочь.

Как сообщает TMZ, рано утром в понедельник, 12 ноября, в дом Стэна Ли на Голливудских холмах вызвали скорую помощь. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

На протяжении последнего года самочувствие Стэна Ли постоянно ухудшалось – он пострадал от тяжелой пневмонии, испытывал проблемы со зрением, однако до последнего не изменял своей традиции съемок в камео в фильмах по комиксам Marvel.

В феврале 2018 года Стэн Ли был госпитализирован из-за проблем с сердцем и дыхательными путями. По словам врачей, тогда его состояние стабилизировалось.

Стэн Ли – создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Железного человека, Человека-паука, Тора, Мстителей, Фантастической четверки и людей Икс. Он был президентом компании Marvel.