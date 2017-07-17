Спасаемся в кинотеатрах: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер для дождливого лета

18 июля – премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов»

Днем ранее, 16 июля, на канале HBO начался седьмой сезон «Игры престолов», самого популярного сериала современности. В России его можно только 18 июля в онлайн-сервисе «Амедиатека». Новый сезон станет предпоследним, а его события наконец намекнут на то, кто займет Железный трон.

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Если вы до сих пор ничего не слышали о сериале, который уже стал легендой кинематографа, то почитайте коротко о его сюжете: «К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка.

В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее». Слоган сериала: «Победа или смерть».

Режиссер: у сериала их целых 19

Главный герой: несколько семей, которые борются за власть, а также враг за Стеной

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, приключения

Видео: AMEDIATEKA

20 июля – премьера фильма «Дюнкерк»

Новый фильм великого режиссера Кристофера Нолана расскажет историю чудесного спасения более трехсот тыс. солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника.

Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Слоган фильма: «Событие, которое изменило мир».

Примечательно, что это первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. До сих пор он снимал исключительно по оригинальным сценариям, делал ремейки и экранизации романов и комиксов. За работу над фильмом он получил 20 млн долларов плюс 20% от сборов. Это самая значительная сумма, выплаченная когда-либо режиссеру. Первым такую сумму получил Питер Джексон за фильм «Кинг Конг» (2005).

Режиссер: Кристофер Нолан

Главный герой: солдаты

Жанр: военный, драма, история

Видео: Официальные Трейлеры

3 августа – премьера фильма «Похищение»

Описание у фильма не хлещет подробностями: «Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок? ​Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без… телефона. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения».

Зато это новый фильм с многими любимой Холли Берри. Кроме того, дата премьеры неоднократно переносилась из-за финансовых проблемам продюсерской компании «Relativity Media», занимавшейся данной лентой. В конечном итоге компания потеряла права на «Похищение» и новый дистрибьютор фильма - «Aviron Pictures» - отодвинул дату еще дальше.

Слоган кино: «Месть ей к лицу». Режиссер - американец испанского происхождения Луис Прието, который знаком кинолюбителям по фильмам «Дилер» и «Резиновый экспресс».

Режиссер: Луис Прието

Главный герой: Холли Берри

Жанр: триллер

Видео: iVideos

3 августа – премьера фильма «Ветреная река»

«В пустыне на территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?» - говорится в описании фильма.

Изначально главную мужскую роль должен был сыграть Крис Пайн, однако он выбыл из проекта, и его заменил Джереми Реннер. Что касается главной женской роли, то ее забрала Элизабет Олсен. Кстати, в процессе съемок она подверглась снежной слепоте — воспалению глаз, вызванному солнечными лучами, отраженными от снежного покрова.

Олсен и Реннер уже встречались на съемочной площадке, они играли вместе в картинах «Мстители: Эра Альтрона» (2015) и «Первый Мститель: Противостояние» (2016). Для режиссера Тейлора Шеридана фильм «Ветреная река» стал первым самостоятельным проектом, на котором он выступил в роли и режиссера, и сценариста.

Режиссер: Тейлор Шеридан

Главный герой: Джереми Реннер и Элизабет Олсен

Жанр: боевик, триллер, криминал, детектив

Видео: iVideos

3 августа – премьера фильма «Леди Макбет»

«Викторианская Англия 19-го столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Все меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше ее.

Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и дает девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть», - говорится в описании фильма.

В основе сценария - русская классика, самое известное произведение Николая Лескова.

Режиссер: Уильям Олдройд

Главный герой: Флоренс Пью

Жанр: драма

Видео: iVideos

10 августа – премьера фильма «Валериан и город тысячи планет»

Новый безумный фильм от Люка Бессона, который всегда мечтал снять кино по комиксам «Валериан и Лорелин» (Пьер Кристин и Жан-Клод Мезьер), и наконец воплотил свою мечту в реальность. Именно идеи из этих комиксов легли в основу фантастического боевика «Пятый Элемент» (Люк Бессон, 1997) и фильмов серии «Звездные войны».

«2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик», - говорится в описании фильма.

Люк Бессон умышленно снял фильм по французским комиксам на английском языке и с англоговорящими актерами. Таким образом он надеялся охватить как можно большую аудиторию.

Режиссер: Люк Бессон

Главный герой: Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Видео: iVideos

17 августа – премьера фильма «Эмоджи фильм»

Вслед за экспериментами с фильмами «Лего», выходит фильм и с участием эмодзи. «Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения?

Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом», - говорится в описании фильма.

Режиссер: Энтони Леондис

Главный герой: эмодзи

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный

Видео: Официальные Трейлеры

24 августа – премьера фильма «Тюльпановая лихорадка»

И еще одна кинопремьера с новой звездой Голливуда и мечтой подростков со всего мира, молодой Карой Делевинь. Действие разворачивается в Голландии в 17 веке, когда луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты.

«Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко», - говорится в описании фильма.

Режиссер: Джастин Чадвик

Главный герой: Кара Делевинь

Жанр: драма, мелодрама

Видео: iVideos

24 августа – премьера фильма «Малыш на драйве»

В широкий прокат фильм выходит 24 августа, однако за три недели до официальной премьеры, 29 июля, его покажут в Петербурге - на фестивале «Старкон». Режиссер картины – Эдгар Райт, за плечами которого так называемая «Трилогия Корнетто» и популярная лента «Скотт Пилигрим против всех».

«Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь - это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни», - говорится в описании фильма.

Главную роль исполнил Энсел Элгорт, который сыграл одну из важнейших ролей в ленте «Дивергент». На этот раз к нему присоединились: Лили Джеймс, Кевин Спэйси, Джон Бернтал, Джейми Фокс и Джон Хэмм. Роль, которую сыграл Джон Хэмм, была написана специально для него. Кроме того, Хэмм стал единственным актером, который присутствовал еще на первой читке сценария, а затем сыграл в фильме.

В первых вариантах сценария действие разворачивалось в Лос-Анджелесе, однако съемки в конце концов прошли в Атланте. Все остальные города, предлагающие кинематографистам налоговые льготы, были отвергнуты из-за неподходящего климата, или же съемки в них срывались в самый последний момент. Кончилось тем, что Эдгар Райт попросил переписать сценарий и сделать местом действия Атланту. Кстати, названием фильм обязан одноименной композиции дуэта Пола Саймона и Артура Гарфанкела с альбома Bridge Over Troubled Waters (1970).

Режиссер: Эдгар Райт

Главный герой: Энсел Элгорт

Жанр: боевик, триллер, криминал, музыка

Видео: Официальные Трейлеры

31 августа – премьера фильма «Гоголь. Начало»

Само собой, нельзя обойти и российский кинематограф, который на этот раз представит на суд зрителей настоящий триллер. Действие, как видно по названию фильма, разворачивается в 1829 году, когда известный писатель Николай Гоголь еще был юным.

Мистический детектив «Гоголь» рассказывает о молодом писателе, который знакомится со следователем Яковом Петровичем Гуро, отправляющимся расследовать загадочные убийства девушек на родине Гоголя, в небольшом селе Диканька.

Актер Александр Петров играет писателя, Меньшиков - следователя. Режиссером сериала выступил Егор Баранов, производством занималась продюсерская компания Александра Цекало «Среда» и продюсеры канала ТНТ Валерий Федорович и Евгений Никишов, сейчас возглавляющие ТВ-3, в эфире которого выйдет сериал.

Однако перед показом на телевидении Федорович и Никишов решили выпустить «Гоголя» в кино. Причем не в виде специально созданной для проката версии, а в формате сдвоенных серий. Всего выйдет четыре части, в каждой из которых будет по две серии: «Гоголь. Начало», «Гоголь. Заколдованное место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть».

Режиссер: Егор Баранов

Главный герой: Александр Петров

Жанр: приключения, триллер, детектив

Видео: Официальные Трейлеры