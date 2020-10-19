Смольный объяснил рост цен в маршрутках

15 октября стоимость проезда на почти 50 машрутках в Петербурге выросла на 6 рублей. По словам представителей Смольного, это произошло в рамках допустимого максимума.

Частный перевозчик может устанавливать цена на проезд самостоятельно в рамках обязательного тарифа, который не превышает пятидесяти рублей. Ограничения были установлена 1 января 2020 года и будут действовать до 31 декабря 2020 года. Предельный тариф могут пересмотреть только по заявкам перевозчиков, которых не поступало.

Рост цен на проезд, по словам комитета по транспорту, обусловлен пандемией и снижением пассажиропотока. Ожидается, что к концу года доход частных перевозчиков может сократиться на 40%.