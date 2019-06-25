Как удобнее всего добраться из Петербурга в Эстонию и Латвию

ЭСТОНИЯ

Для того, чтобы попасть в Эстонию нужна действующая Шенгенская виза. Можно использовать предварительно открытую финскую, либо получить напрямую эстонскую визу. Единственное отличие в получении прибалтийской визы в том, что к пакету документов обязательно нужно приложить брони билетов и жилья в Эстонии. При этом консульство этой страны может разрешить въезд сразу на пять лет, что очень удобно. При пересечении границы помните о таможенных правилах и разрешенном количестве ввозимой табачной и алкогольной продукции. Сотрудники таможни всегда могут проверить ваш багаж на соответствие закону.

Автобусные поездки и туры

Множество транспортных компаний ежедневно предлагает добраться на автобусе из Петербурга в Эстонию. Это самый популярный и недорогой способ поездки в соседнюю страну. Главные перевозчики – это Ecolines и LUX Express, их комфортабельные автобусы оснащены биотуалетом, кондиционером, розетками и беспроводным интернетом. Автобусы отправляются с автовокзала на Обводном канале (станция метро «Обводный канал») и находятся в пути 6-7 часов, границу они пересекают в Ивангороде/Нарве примерно на середине пути. У Ecolines, кстати, есть и вторая точка посадки на Загородном проспекте рядом с Витебским вокзалом, станция метро «Пушкинская».

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Помимо этих двух компаний, с автовокзала часто отправляются и другие рейсовые автобусы, что значительно упрощает выбор времени выезда из Петербурга. Стоимость автобуса в одну сторону начинается от 1500 рублей, но у главных перевозчиков постоянно проводятся акции, по которым вы можете купить билет всего за 500-700 рублей.

Как и в Финляндию, в Эстонию можно съездить автобусным туром, если вы хотите посетить не только Таллин. На таким автобусах вы можете побывать с экскурсией, например, в Тарту или Раквере. Стоимость туров начинается от тысячи рублей в пограничную Нарву, в более удаленные города средняя цена тура 1500-1700 рублей.

Фирменный поезд

У РЖД есть фирменный поезд «Балтийский экспресс», который ходит из Москвы до Таллина через Петербург. Он отправляется ежедневно в шесть утра с Московского вокзала и за стандартные семь часов прибывает в эстонскую столицу. Доехать с комфортом туда можно в СВ, купе, плацкарте или даже на сидячем месте. Билеты начинаются от 1500 рублей и продаются за 60 суток до отправления. Обратный поезд выезжает из Таллина ежедневно в 16 часов и пребывает в Петербург к полуночи.

Таможенный контроль в поезде довольно простой, проверка документов и багажа пассажиров происходит прямо в вагоне. По пути можно смотреть на бескрайние эстонские леса, которые занимают почти половину площади страны. Интересно, что в них живут лисы, волки, медведи, рыси, зайцы и даже олени, а сама Эстония стабильно входит в топ самых экологичных стран мира.

Фото: Instagram / @idbronskiy

Круизы и паромы

Из морского порта Петербурга можно отправиться в Таллин на пароме. Эстонский порт вместе с Хельсинки и Стокгольмом являются главными направлениями балтийских круизов, которыми путешествуют множество туристов. Интересно, что Эстония – одна из немногих стран, где количество гостей превышает собственное население. Всего там проживает около 1,3 млн человек, а ежегодно приезжает более 2 млн туристов со всего мира.

Из Петербурга в Таллин ходит паром «Принцесса Анастасия», который находится в пути примерно 14 часов. На борту есть несколько классов кают и различные развлечения. В обратный путь, к сожалению, можно доехать до Петербурга только через остальные порты Балтики, что займет около трех дней. Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 тыс. рублей, но можно купить по одной из акций значительно дешевле. Расписание паромов всегда есть на официальном сайте MOBY SPL.

Другие варианты

К сожалению, прямое авиасообщение между Петербургом и Таллином недавно отменили, и теперь любители полетов могут добраться до Эстонии только с пересадкой. Из вариантов есть вылет из Пулково «Аэрофлотом» со стыковкой в Москве, AirBaltic со стыковкой в Риге и «БелАвиа» с посещением Минска. Длительность пути будет такой же или даже больше, чем по земле. Стоимость соответствующая.

Не стоит забывать про сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, где водители предлагают довезти в нужный город за сравнительно небольшие деньги. При этом вы с комфортом и быстро доберетесь до Таллина, а возможно еще и познакомитесь с интересными людьми. Учтите, что в сервисе не предусмотрены ежедневные расписания, только частные водители, которые едут по своим делам.

Если у вас есть свой автомобиль и вы хотите поехать на нем в Эстонию, то не забудьте оформить Зеленую карту на страхование автогражданской ответственности «за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля». Без нее вас не пропустят на границе.

ЛАТВИЯ

С Латвией у России нет прямой границы, поэтому по земле туда добраться можно через Эстонию или объехать ее через Псковскую область, но это более длинный путь, проделать который довольно сложно. Для поездки в Латвию достаточно любой Шенгенской визы, а внутри стран Евросоюза границы открыты и нет таможенных пунктов. Не забудьте оформить страховку, которую в любой момент могут спросить на границе.

Самолетом

Самый быстрый и удобный способ побывать в Латвии – это самолет. Латвийская авиакомпания AirBaltic ежедневно совершает несколько рейсов из Пулково. Очень низких цен на перелет, к сожалению, не бывает, но различные акции и распродажи проводятся часто. В стандартный билет включена только ручная кладь, питание отсутствует, зато самолеты у AirBaltic новые и удобные. С рижского аэропорта в центр ходят обычный городской автобус и маршрутка, также в латвийской столице работает такси от «Яндекса», что намного упрощает передвижение по городу.

Наземный транспорт

Самыми удобным способом посетить Ригу является прямой автобус из Петербурга через пограничный пункт в Ивангороде/Нарве. По этому направлению ездят опять же Ecolines и LUX Express, а также обычные рейсовые автобусы. Среднее время в пути составляет 10-11 часов и сильно зависит от времени прохождения таможенного контроля. Стоимость билетов начинается от 2000 рублей в одну сторону, но всегда можно сэкономить, купив билет по распродаже. Так как Рига и Латвия все же не близко находятся к границе с Россией простых однодневных туров туда нет, но туристические компании периодически проводят комплексные поездки по Прибалтике или проездом через Ригу в западную Европу.

Второй вариант добраться до Латвии по суше – это поезд. Ежедневно в 17 часов с Витебского вокзала отправляется состав Латвийской железной дороги LDZ, обратно он отправляется примерно в это же время. В пути поезд находится почти 16 часов, за это время можно хорошо выспаться и отдохнуть. В составе есть вагоны СВ с телевизором, купе бизнес-класса с мягким диваном, классические купейные и плацкартные вагоны, а также сидячие места. Стоимость начинается от 4 тыс. рублей за плацкартное место.

И снова стоит упомянуть возможность найти попутчиков на BlaBlaCar, с которыми вы можете добраться в Ригу за меньшее время и деньги. Этот вариант не очень подходит для тех, кто заранее планирует свой маршрут, так как нет гарантии, что появится желающий ехать в определенное время. Зато неожиданно вырваться в Ригу, когда все билеты давно раскуплены, можно в любой момент. Для тех, кто путешествует на машине обязательным условием посещения любой страны Евросоюза является наличие Зеленой карты страхования автогражданской ответственности.