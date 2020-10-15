Стоимость проезда в общественном транспорте будет увеличена

В общественном транспорте, а именно в маршрутках Санкт-Петербурга, обслуживаемых компанией «Третий парк», повысят цены на проезд.

Повышение цен коснется только направления с нерегулируемым направлением, где цены подняли от 1 до 6 рублей. В настоящий момент, средняя цена билета для проезда на маршрутке — 45 рублей.

Как сообщили в компании, данное повышение цен на билеты связано с уменьшением пассажиропотока из-за эпидемиологических ограничений.

Чуть раньше власти Петербурга планировали поднять цены на проезд только в 2021 году. Однако, по словам Смольного, увеличение стоимости проезда на транспорте не является вынужденной мерой в связи с ситуацией из-за вируса, а «абсолютно нормальное явление».