Как дешевле, как удобнее: все об общественном транспорте в Петербурге

Метро

Метрополитен давно стал основным способом передвижения в городе для местных жителей. Туристам же спуск под землю представляется больше как диковинный опыт и интересный аттракцион. Действительно, станции питерского метро имеют красивое оформление и залегают очень глубоко под землей.

Для поездки на метро вам потребуется жетон или бесконтактная карта «Подорожник» (действует на весь городской общественный транспорт). Проезд также можно оплачивать напрямую через телефон, но это более сложный вариант и работает он всего на одном входном турникете на каждой станции. Жетоны приобретаются в кассах, либо в автоматах на станциях. Стоимость 45 рублей за штуку, скидок нет.

Бесконтактная карта «Подорожник» приобретается в кассе станции метро, пополняется она в кассе, автомате, онлайн на сайте метрополитена, либо через бота в Telegram. Внимание: после пополнения онлайн, вам нужно активировать платеж в кассе либо автомате на станции метро. Стоимость карты – 60 рублей (можно вернуть при ненадобности), стоимость одной поездки – 36 рублей. В кассах метро можно приобрести билет на сутки, для него также потребуется карта «Подорожник». Стоимость за 1 день – 180 рублей, 2 дня – 255 рублей, 3 дня – 340 рублей, максимум 7 дней за 680 рублей. Внимание: на бесконтактных картах стоит запрет повторного прохода на 10-20 минут, поэтому каждому пассажиру нужна отдельная карта, не пытайтесь купить одну на двоих.

Для навигации в метро и планирования маршрута лучше всего пользоваться приложением «Яндекс.Метро» (Android, iOS), также удобно прокладывать маршруты в приложении 2ГИС (Android, iOS). Оба приложения работают офлайн и не требуют подключения к интернету, хотя с недавних пор в метро появилась бесплатная сеть Wi-Fi «MT_FREE». Для навигации на всех станциях и вагонах метрополитена есть карты и указатели, но мы рекомендуем заранее планировать маршрут, чтобы не создавать дополнительных пробок.

В праздничные дни метро в Петербурге работает без перерыва, актуальный список праздников можно посмотреть на официальном сайте администрации города. В летнее время (с 15 апреля до 15 ноября) работает перегон на Васильевский остров между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная», график работы указан также на официальном сайте.

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Трамвай

По Петербургу ходит множество трамваев, среди них есть высокотехнологичные современные машины и достаточно раритетные модели. Трамвайная сеть расходится в самые дальние районы города и проходит через весь исторический центр. Скорость движения трамваев в основном посредственная и он удобен либо для неспешных романтических поездок, либо для доступа в удаленные концы города.

Оплата проезда в трамваях осуществляется наличными кондуктору – 40 рублей за одну поездку, либо по бесконтактной карте «Подорожник» – 31 рубль за поездку, которая прикладывается к валидатору на поручнях (вы точно увидите небольшие оранжевые валидаторы при входе в транспорт, они горят синим, а после успешной оплаты зеленым). После этого к вам подойдет кондуктор и проверит факт оплаты, не убирайте карту далеко. В этом виде транспорта также действует сеть Wi-Fi «MT_FREE», чтобы было не так скучно ехать.

Трамваи ходят не очень часто, некоторые маршруты имеют задержку до 20 минут, поэтому мы советуем отслеживать положение трамвая онлайн через портал общественного транспорта, либо в мобильном приложении Spb Transport Online (Android, iOS), либо через «Яндекс.Транспорт» (Android, iOS). Информация в приложениях является примерной и актуальной в пределах нескольких минут.

Троллейбус

Троллейбусная сеть в Петербурге очень напоминает трамвайную, только еще шире за счет отсутствия рельс. Это неспешный вид перемещения по городу, троллейбусный парк в городе достаточно новый и удобный. Оплата проезда осуществляется наличными кондуктору – 40 рублей за одну поездку, либо по бесконтактной карте «Подорожник» – 31 рубль за поездку, которая прикладывается к валидатору на поручнях. Факт оплаты проверяется кондуктором, сеть Wi-Fi «MT_FREE» работает хорошо.

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Автобусы и маршрутки

Сеть автобусов и маршрутных такси в Петербурге позволяет быстро и комфортно добраться практически в любую точку города, конечно, если не учитывать пробки. Вы можете спланировать маршрут и доехать до ближайших пригородов и удаленных районов. Вы можете уехать в Пушкин, Петергоф, Сестрорецк, Кронштадт, Сосновый Бор и другие места Ленобласти.

Сейчас существует много удобных сервисов и карт для планирования пути. Среди самых удобных: 2ГИС (Android, iOS), карты Google (Android, iOS) и Яндекс (Android, iOS), приложения Moovit (Android, iOS) и «Яндекс.Транспорт» (Android, iOS). На всей транспортной сети внутри города действует бесконтактная карта «Подорожник», либо наличный расчет. За пределами КАД оплачивать проезд придется только наличными.

В летний период (с 15 апреля до 15 ноября) в Петербурге работают ночные автобусы. Они дублируют все ветки метро и обозначаются номером соответствующей линии метрополитена с буквой «М». В праздничные дни, когда метрополитен работает круглосуточно, автобусы работают для подвоза пассажиров к станциям. Вся информация с картой маршрутов есть на официальном сайте администрации города. Стоит учесть еще график разводки мостов (актуальный график здесь), чтобы не встретить рассвет под разводными мостами, хотя летом это красиво и романтично.

Такси

С развитием мобильных технологий передвигаться на такси стало намного проще и удобнее, а для нескольких человек еще и выгоднее. В Петербурге действуют приложения «Яндекс.Такси» (Android, iOS), Uber (Android, iOS) и другие. Цены зависят от времени суток и загруженности дорог. Оплачивать поездку можно наличными, либо привязать банковскую карту в приложении перевозчика. Сервисы предоставляют широкий выбор опций автомобиля, например, детские кресла, зарядки для телефона и многое другое.

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Электричка

Пригородные поезда в Петербурге имеют свою романтику и атмосферу. Здесь продают различные «очень нужные» вещи, поют песни и общаются. В зависимости от направления, электрички отправляются с нескольких вокзалов. С Финляндского вокзала на «красной» ветке метро можно добраться в Выборг, Сестрорецк и Зеленогорск, либо в Приозерск и Сортавалу. Несколько раз в день по направлению Выборга ходят «Ласточки», которые в два раза быстрее, чем обычные поезда.

С Балтийского вокзала на «красной» ветке метро вы без проблем сможете добраться до Гатчины, Петергофа и Ораниенбаума. С Витебского вокзала на «фиолетовой» ветке метро ходят поезда в сторону Пушкина, Павловска, вплоть до Великого Новгорода. Билеты покупаются в пригородных кассах вокзалов, либо в автоматах. Для прохода к перрону нужно приложить штрих-код билета к турникету. Внимание: сохраняйте билет до конца поездки, штрих-код понадобится вам чтобы выйти со станции через турникет.

Каршеринг

Если у вас есть водительские права со стажем больше двух лет, и вы старше 21 года, то можете воспользоваться новой услугой поминутной аренды автомобиля. Сейчас в Петербурге работают службы «Яндекс.драйв» (Android, iOS), «Делимобиль» (Android, iOS) и YouDrive (Android, iOS). Компании предоставляют поминутную аренду авто и много различных дополнительных услуг и сервисов. Это интересный и удобный способ комфортного передвижения по Петербургу и поездок по области. Для использования нужно установить соответствующее приложение и зарегистрироваться.

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk