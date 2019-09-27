Семь ближайших к Петербургу аэропортов: как до них добраться и куда можно дёшево полететь

Аэропорт Пулково

Главная воздушная гавань Петербурга расположена в 15 км от центра города. По загруженности это самый большой аэропорт России после трёх московских. В Пулково базируется авиакомпания «Россия». Сейчас в здании находятся два терминала: 1973 и 2013 годов постройки. На территории воздушного порта существует терминал «Пулково-3» для деловой авиации.

Из Пулково авиакомпании осуществляют прямые рейсы по Европе, Северной Африке, Ближнему Востоку и Азии. Внутренние рейсы соединяют как дальние северные города, так и южную часть России с Петербургом. Не так давно у лоукостера WizzAir появился прямой рейс в Будапешт с выгодными ценами. Всего из Пулково летают более 70 авиакомпаний по 160 направлениям, а за 2018 год было перевезено более 18 млн пассажиров.

Как добраться:

От станции метро «Московская» ходит автобус №39 прямо к терминалу. В будние дни время работы автобуса с 05:10 до 00:50, выходные – с 05:10 до 00:35, интервал движения 12-20 мин. Существует экспресс «39Э», который значительно быстрее доезжает в аэропорт за счёт отсутствия промежуточных остановок.

На территории Пулково работает долгосрочная парковка, стоимость за первые шесть часов – 1000 рублей. Дальше применяется тариф 600 рублей в сутки, с восьмого дня – 400 рублей. Ближайшие к терминалу парковки – Р1 и Р2. Их стоимость начинается с 150 рублей за первые полчаса и 250 рублей за час. Каждый следующий час стоит 200 рублей.

Петербург. Фото: Instagram / @konstantinkulak

Аэропорт Лаппеенранты, Финляндия

Расстояние до Петербурга около 200 км, что делает этот аэропорт самым близким из европейских. До границы с Россией 30 км. Был открыт больше века назад, в 1918 году, и является самым старым из действующих аэропортов Финляндии. В маленьком здании посреди леса также размещается Авиационный музей Карелии.

Помимо сезонных чартеров в маленький аэропорт на границе с Россией летает только лоукостер Ryanair. Да и тот больше ориентирован на русских путешественников. Зато отсюда можно дёшево улететь в Берлин, Афины, Салоники, Будапешт или Милан. Сам терминал открывается лишь за два часа до первого вылета и закрывается по будням в 15:00. По воскресеньям и во время вечерних рейсов здание закрывается через час после вылета.

Как добраться:

Из Петербурга удобнее всего в этот маленький аэропорт добираться с помощью трансфера. Он заберёт вас прямо из дома и за три часа доставит в аэропорт, а потом так же домой. Стоимость такой поездки начинается от 1400 рублей в одну сторону.

Если вы хотите добраться в аэропорт из центра Лаппеенранты, то воспользуйтесь городским автобусом № 4 за три евро или такси. Кстати, от автобусной станции и железнодорожного вокзала до терминала всего полтора километра пешком. Прямо у здания есть краткосрочная парковка на 20 мест. Длительная стоянка обойдётся вам в 10 евро в день, с четвёртого дня – 2 евро.

Лаппеенранта. Фото: Instagram / @kamagaverdy

Аэропорт Таллина имени Леннарта Мери, Эстония

Расстояние от Петербурга составляет около 370 км. В столице Эстонии аэропорт существует с 30-х годов прошлого века, но в советское время имел сугубо региональное значение. Большой терминал был построен только к московской олимпиаде, когда были вложены огромные средства в улучшение инфраструктуры страны.

В 2008 году власти Таллина провели масштабную реконструкцию здания и привели его к высочайшим международным стандартам. Главная воздушная гавань Эстонии находится всего в 4 км от центра Таллина. Терминал по размерам небольшой, но вполне удобный и светлый. Внутри есть всё необходимое для комфортного ожидания.

Из главного аэропорта Эстонии постоянно летают несколько крупных авиакомпаний, таких как Lufthansa во Франкфурт и Мюнхен, Finnair в Хельсинки и Turkish Airlines в Стамбул. Из Таллина летают и главные национальные перевозчики: «Аэрофлот» в Москву, «Белавиа» в Минск и AirBaltic в Ригу.

Воздушная гавань открыта для многих лоукостеров: Ryanair, EasyJet, Transavia, Norwegian и других. Этими авиакомпаниями можно дёшево улететь практически в любую точку Европы, а летом выгодно слетать на море. Общий объём пассажиров в Таллине составляет более 3 млн человек в год.

Как добраться:

Из Петербурга в аэропорт Таллина можно добраться прямым трансфером от 700 рублей или на удобном автобусе Lux Express. Время в пути 7-9 часов. До города, кстати, можно добраться с помощью парома от 100 евро за каюту или поезда от 26 евро за сидячее место.

Если вы хотите остановиться и погулять в Таллине, то из центра города в здание аэровокзала ходит трамвайный маршрут №4 за 1,5 евро, интервал движения 7-20 минут. Также в аэропорт можно добраться автобусами №2, 49, 65, стоимость билета 2 евро.

На территории аэропорта Таллина находится несколько парковок, среди которых есть долгосрочная А2. Её стоимость составляет 14 евро за первый день и плюс 4 евро за каждый последующий. Краткосрочная парковка здесь возможна до пяти часов, стоимость до 2,5 часов – 2 евро, до пяти часов – 4 евро. Краткосрочная парковка перед терминалом бесплатная в течении первых 15 минут. Дальнейшая стоянка рассчитывается по 2 евро за каждые 15 минут.

Таллин. Фото: Instagram / @kivelajulia

Аэропорт Хельсинки-Вантаа, Финляндия

От Петербурга до главной воздушной гавани Финляндии около 400 км. Это один из самых крупных воздушных портов на севере Европы, который появился в 1952 году к XV Летним Олимпийским играм в Хельсинки. В 2018 году консалтинговая компания Skytrax в очередной раз назвала аэропорт в Вантаа лучшим в Скандинавии.

Сейчас в аэропорту Хельсинки два больших полноценных терминала. Т1 обслуживает рейсы в страны-участницы шенгенского соглашения, Т2 – рейсы по остальным направлениям. Оба терминала работают в круглосуточном режиме, между ними построен удобный переход. На территории аэропорта работают лаунж-зоны, гостиница, рестораны, магазины и супермаркет. Есть камеры хранения, стоимость 5-6 евро в сутки. В терминалах даже оборудованы специальные вентилируемые комнаты для курения.

Сюда летают более 30 авиаперевозчиков, есть регулярные рейсы из Москвы и Петербурга. Крупнейший финский перевозчик Finnair летает и в Европу, и в Азию, и в Америку. Из лоукостеров в аэропорту Хельсинки присутствуют EasyJet, который летает только в Берлин; Transavia, летающий в Амстердам; и Norwegian, имеющий широкую сетку рейсов по всей Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке.

Как добраться:

Из Петербурга напрямую в аэропорт Хельсинки можно добраться трансфером от 1700 рублей или на удобном автобусе Lux Express. С Финляндского вокзала ходит скоростной поезд «Аллегро», которым можно домчаться до городка Тиккурила и там бесплатно пересесть на электричку до терминала.

Если вы остановились в центре Хельсинки, то до аэропорта в 17 км от города проще всего добраться на электричке с центрального вокзала. Ходит она постоянно, стоимость около 11 евро. Есть также обычный городской автобус, либо различные трансферы и такси, но они значительно дороже.

На территории аэропорта работает множество парковок, на которых можно оставить машину на разное количество времени. Р3 и Р5 – многоуровневые зоны, Р4А и Р4В находятся под открытым небом. Для краткосрочной парковки оборудована зона Р или «Pikaparkki» около терминала Т1. До всех удалённых зон парковки каждые 15 минут ходит специальный бесплатный шаттл.

Хельсинки. Фото: Instagram / @kivelajulia

Аэропорт Тампере-Пирккала, Финляндия

От Петербурга до Тампере расстояние около 500 км. Современный аэропорт появился в городе в 1979 году и находится в 13 км к юго-западу от центра. До этого крупный индустриальный центр Финляндии обслуживался небольшим аэропортом в пригороде Хармяла.

Сейчас в воздушной гавани Тампере построено два полноценных терминала. Терминал №1 имеет всё необходимое для комфортного ожидания рейса. Отсюда летают авиакомпании: SAS, Finair и AirBaltic. Время работы в рабочие дни с 03:00 до 01:30, по субботам с 03:00 до 23:00, по воскресеньям с 04:30 до 18:00. Терминал №2 предназначен для работы лоукостера Ryanair. Он открывается за два часа до прилёта самолёта и работает ещё два часа после вылета.

Ежедневно Finnair и SAS осуществляют воздушное сообщение Тампере с Хельсинки и Стокгольмом, также регулярно отсюда можно улететь с AirBaltic в Ригу. Лоукостер Ryanair летает сезонно по разным направлениям, из которых более-менее постоянно работает маршрут до Бремена (Германия) и Будапешта (Венгрия). В летний период из Тампере можно дёшево улететь в Рим, Милан, Малагу или Аликанте.

Как добраться:

В аэропорт Тампере проще всего попасть на прямом трансфере, который заберёт вас прямо из дома. Его стоимость от 2200 рублей в одну сторону, а время в пути 7-8 часов.

Если вы остановились в городе, то добраться в аэропорт можно с площади Пююникиинтори (Pyynikintori). Каждый час оттуда в терминал №1 ходит автобус «1А Pirkkala Lentosema/Airport» (остальные варианты маршрута «1» не идут к терминалам). Стоимость пять евро, время в пути 30-40 минут. Кстати, билет действует около часа после покупки на любые другие автобусы по городу.

К терминалу №2 от железнодорожной станции ходит аэроэкспресс Ryanair. Время в пути 15-20 минут, стоимость проезда три евро. Для ранних и поздних прилётов существует трансфер Flybus, который за десять евро отвезёт вас к отелю в Тампере.

На территории аэропорта есть три платных парковки. Стоимость на самой дальней Р3 составляет 1 евро за один час. День стоянки будет стоить 7 евро и дальше плюс 3 евро в день.

Тампере. Фото: Instagram / @kivelajulia

Аэропорт Турку, Финляндия

От Петербурга до Турку больше 500 км, он находится на побережье Ботнического залива. Здание аэропорта построено в далёком 1956 году в восьми км севернее центра города. С 2014 года идёт активная модернизация терминала, благодаря которой воздушная гавань наращивает активность и увеличивает пассажиропоток.

Терминал в аэропорте Турку пока один. Он небольшой и имеет два этажа, внутри есть всё необходимое для ожидания рейса. Основным оператором воздушной гавани в Турку является Finnair, который летает отсюда в Хельсинки, Киттиля и Мариехамн. Компания SAS выполняет рейсы в Стокгольмом, а AirBaltic – в Ригу.

Лоукостер WizzAir с каждым годом наращивает международное воздушное сообщение и предлагает выгодно улететь из Турку в Литву, Польшу, Северную Македонию и даже Лондон. К 2021 году компания должна наладить авиасообщение с Грузией, а может и еще с кем-нибудь.

Как добраться:

Прямой трансфер из Петербурга до аэропорта Турку в одну сторону стоит от 2200 рублей, а время в пути составляет 7-8 часов. Для остановившихся в центре с интервалом в каждые 20 минут ходит городской автобус № 1. Он начинает свой маршрут в порту и проезжает через Рыночную площадь. Время в пути те же 20 минут, а стоимость три евро. Билет позволяет в течение двух часов делать пересадку.

Парковка у воздушной гавани платная: один час стояки стоит два евро, первые три дня – по 12 евро, каждые последующие сутки – по 2 евро. Из Хельсинки до аэропорта Турку можно добраться на финском автобусе Onnibus. Проезд стоит 10-20 евро, в зависимости рейса (бывают распродажи билетов по 1-2 евро). Время в пути составит примерно три часа.

Турку. Фото: Instagram / @kivelajulia

Аэропорт Риги, Латвия

От Петербурга латвийскую столицу отделяют 600 км, есть прямое авиасообщение. Это самый крупный аэропорт в Прибалтике, обслуживающий более семи миллионов пассажиров в год. Находится он в 13 км от центра Риги. Главное здание построено в 1974 году, но всего несколько лет открылся новый терминал с шенгенской и международной зоной вылета.

Аэропорт Риги стал главным хабом для национального латвийского перевозчика AirBaltic, который обслуживает почти 70 городов. Всего главный воздушный порт Латвии в круглосуточном режиме соединяет прямыми рейсами 31 страну мира.

В рижский аэропорт летают и крупные авиакомпании: Lufthansa во Франкфурт, Finnair в Хельсинки и Turkish Airlines в Стамбул. Есть прямое сообщение с Москвой, Минском, Киевом, Ташкентом. Всего воздушная гавань соединяет около ста городов мира. В новом терминале очень красиво и удобно, а из панорамных окон можно наблюдать за взлётом и посадкой воздушных судов.

Тройка европейских лоукостеров: Ryanair, Norwegian и WizzAir имеет широкую сетку полётов по самым разным направлениям. Из интересного: прямые рейсы до Кутаиси в Грузию, до Рейкьявика в Исландию, до Тель-Авива в Израиль.

Как добраться:

Напрямую в аэропорт Риги можно добраться на автобусах Lux Express и Ecolines, которые отправляются с автовокзала в Петербурге.

Из центра Риги регулярно ходит городской автобус №22. Интервал движения – 10-30 минут, длительность маршрута около получаса. Билеты продаются в киосках и билетных автоматах по 1.15 евро и у водителя по 2 евро. При желании можно сесть на маршрутку №222 или №241, они тоже едут до центра Риги и обратно. Микроавтобус Airport Express без остановок ездит из старого города к терминалу. Экспрессы работают с 05:30 до 00:30 с частотой один раз в каждые полчаса.

В аэропорте действуют три парковки. Краткосрочная находится прямо у терминала и стоит 1.5 евро за полчаса. Долгосрочная парковка №2 находится чуть дальше, а стоит 4 евро в сутки. Последняя зона для стоянки находится в 300 метрах от здания терминала и является самым бюджетным вариантом. За месяц стоянки здесь нужно отдать всего 72 евро.

Рига. Фото: Instagram / @egonslacis