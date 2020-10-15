Контрольно-счетная палата выявила у директора Исаакиевского собора «лишнюю» зарплату

Юрий Мудров, директор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, за прошедшие три года заработал свыше 16 млн рублей. Такому высокому заработку посодействовала новая должность, созданная директором. Сформировав новую должность, Мудров назначил на нее самого себя.

При выборочной проверке Контрольно-счетной палаты, под которую попал Исаакиевский собор в периоде с 2017-го по 2019-й года включительно. Занимающий в настоящее время должность директора собора Мудров был назначен на эту должность в середине 2017 года. Как установили специалисты по бухгалтерскому учету (аудиторы), через несколько недель после назначения на должность Мудров ввел в штат новую должность: главный специалист по экспозиционно-выставочной работе на полставки. По совместительству директор сам назначил себя на данную должность. Также директор выписывал сам себе вознаграждение и ставил самые высокие оценки эффективности.