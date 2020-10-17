СКР проверит траты Исаакиевского собора

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обоснованность расходов администрации Исаакиевского собора. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи заинтересовались данной темой после сюжета на телеканале. В передаче говорилось, что выявлено более 200 млн рублей необоснованных трат руководством собора.

Кроме того, как указывали на ТВ, начальство комплекса могло пользоваться своим служебным положением во время реставрации.

По результатам проверки будет доложено в СКР.

15 октября СМИ сообщали, что директора Исаакиевского собора Юрия Мудрова подозревают в незаконном обогащении. Лишнюю зарплату он получал якобы придумав для себя вторую должность.

Проверку деятельности проводила Контрольно-счетная палата. В КСП полагают, что общий объем неэффективных трат составил более 200 млн рублей.