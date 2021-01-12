Оранжереи Таврического сада отреставрируют при поддержке Газпрома

Власти Петербурга заключили концессионное соглашение с фондом социнвестиций "Газпрома" на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по инвестициям.

За 4,5 года на территории в 12 тыс. кв. метров будут созданы три оранжереи, выставочные и концертные помещения. На реконструкцию потратят более 700 млн руб.

Открытие запланировано на 1 июля 2025 года.

Газпром стал единственным участником конкурса на право заключения соглашения о реконструкции объекта.

На сайте оранжереи также сообщается о долгожданном ремонте. Представители объекта отметили, что ждали реставрации долгие годы. К работе уже приступили профессиональные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, агрономы, отмечается на сайте оранжереи Таврического сада.

Таврический ансамбль был заложен в конце 18 века и с тех пор постоянно достраивался и расширялся.