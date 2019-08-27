Реставрация и продажа: какие перспективы ожидают оранжереи Таврического сада

На территории Таврического сада расположены два отдельных объекта: это комплекс теплиц и Пальмовая оранжерея. Зачастую постройки путают, но на деле они не связаны друг с другом. Теплицы сейчас находятся в ведении города, а Пальмовая оранжерея принадлежит частному лицу. Однако в ближайшее время оба объекта подвергнутся изменениям. Теплицы будут переданы инвестору по концессионному соглашению для реставрации, а Пальмовая оранжерея готовится к продаже.

Теплицы Таврического сада – знаковый комплекс зданий, который, к сожалению, уже долгие годы находится в полуразрушенном состоянии. Вся территория заросла кустарником и травой, от крыши и стен почти ничего не осталось. В 2019 году теплицы получили шанс на преображение: представители холдинга Ginza Project обратились в администрацию с заявкой на реконструкцию построек. В Смольном идею одобрили и решили передать объект инвестору с лучшим проектом по концессионному соглашению. Кроме компании «ТатПроект», принадлежащей Ginza Project, готовность провести реставрацию теплиц выразил Фонд социальных инвестиций «Газпрома». Власти города допустили инвесторов к конкурсу, торги будут проведены после оформления документации.

Фото: Instagram / @julitorzh

Наиболее подробный проект реконструкции теплиц принадлежит Ginza Project. Внушительная зона станет прогулочной, в этой оранжерее будут располагаться зимний сад, концертный зал, детская площадка и цветочный магазин. «Больше половины площадей отдадут под социально ответственную функцию, остальные территории будут распределены между образовательными, выставочными и гастропространством», – рассказал генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков. Реализовать концепцию «ТатПроект» планирует к 2025 году, общая сумма инвестиций составит около 1,7 млрд рублей.

В Фонде социальных инвестиций «Газпрома» не раскрывают подробностей своего проекта. Тем не менее, рыночная устойчивость компании, её опыт участия в социально значимых проектах позволяют «Газпрому» составить серьёзную конкуренцию Ginza Project. Руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер отмечает, что крупные фирмы нередко инвестируют средства в развитие общественных пространств, так как это способствует формированию положительного восприятия компаний и их проектов.

Заинтересованность авторитетных инвесторов позволяет предположить, что в будущем из заброшенных теплиц получится по-настоящему востребованное общественное пространство. Сказать о том, что Пальмовую оранжерею ожидают столь грандиозные перспективы, сложно. В июне объект был выставлен на продажу агентством недвижимости Khokhlov & Prokhorchuk. Положение оранжереи на рынке является непрочным из-за нескольких факторов. Во-первых, не внушает доверия собственник участка. Официально оранжерея принадлежит Светлане Смирновой, однако СМИ называют её владельцем арестованного за серьёзные правонарушения бизнесмена Дмитрия Зарубина. Здание уже пытались продать в 2016 году, однако покупатель в тот раз не нашёлся. Возможно, причиной как раз стала пошатнувшаяся репутация Зарубина.

Препятствовать продаже может также тот факт, что Пальмовая оранжерея является проблемным объектом. Здание нуждается в ремонте, соответственно, требует вложения немалых средств, а удастся ли извлечь из него коммерческую выгоду, неизвестно. «Реализация любого проекта здесь сопряжена с административными рисками: в случае некорректного использования протесты со стороны жителей и градозащитников будут очень серьёзными», – подчёркивает руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Владислав Фадеев.

Фото: Instagram / @sasha_lvo, @julii_ko

Причиной продажи, вероятно, является слабая окупаемость оранжереи. Объект не пользуется популярностью у горожан и туристов, о чем свидетельствуют отзывы. «Если вы посмотрели в Петербурге абсолютно всё, и больше нечем заняться, то можно зайти в эту оранжерею. В противном случае идти сюда нет смысла. Обойти оранжерею можно минуты за три. Кроме парочки цветущих орхидей красивых растений нет, всё в разных немного побитых горшках. Ни о каком микроклимате для растений речи не идёт», – пишет туристка из Красноярска. В похожем ключе высказывается и пользователь из Пскова: «Никакой информативной или эстетической нагрузки «заведение» не несёт. Чей-то почти удачный коммерческий проект по сшибанию 80 рублей с носа за 10 минут так называемого посещения, ибо нормальный человек больше данного времени в этом месте не просидит».

С учётом перечисленных факторов недоумение вызывает заявленная цена Пальмовой оранжереи. Изначально Khokhlov & Prokhorchuk указало стоимость 49 млн рублей – эта цена признавалась экспертами справедливой, но и тогда желающих купить объект не нашлось. Сейчас же по непонятным причинам она поднялась до 175 млн – видимо, таким образом агентство пытается искусственно вызвать интерес к недвижимости или увеличить собственную прибыль, хотя должны понимать, что объект является сложным в эксплуатации. С таким подходом Пальмовая оранжерея может снова остаться без покупателя и без необходимого ремонта.

Пока агентство затягивает продажу оранжереи, произвольно меняя цену, у нее могут появиться серьёзные конкуренты. Основной комплекс теплиц обещает стать востребованным общественным пространством, чего нельзя сказать о Пальмовой оранжерее. По мнению генерального директора компании Maris в ассоциации с CBRE Бориса Мошенского, здание оранжереи интересно только с точки зрения проведения там мероприятий. «У этого объекта оценивается в основном место и его "аура" – то, что это нестандартный объект недвижимости», – считает Мошенский. Потенциальному покупателю придётся задуматься, какой проект способен сделать Пальмовую оранжерею конкурентоспособной и более привлекательной с точки зрения бизнеса.