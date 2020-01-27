Медсанчасти на Одоевского отказали в статусе объекта культурного наследия

Градозащитники, активисты и оппозиционные депутаты вышли на массовый пикет-прогулку из-за публикации на сайте КГИОП проекта распоряжения об отказе во включении в реестр объектов культурного наследия (ОКН) здания медсанчасти. Ранее оно имело статус выявленного ОКН как интересный образец строения медицинского назначения в стиле «сталинского неоклассицизма». При принятии решения об отказе во включении в перечень комитет основывался на государственной историко-культурной экспертизе, которую провела московский эксперт Татьяна Кудрявцева по заказу «ГарантСтрой». Градозащитники считают, что снятие объекта с охраны приведёт к его сносу.

«Мы должны показать, что эта ситуация не останется вне внимания. Не допустим, чтобы приехали бульдозеры и разобрали здание по кирпичикам», – сказал депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалёв. Есть несколько выходов из сложившейся ситуации: выкуп здания в городскую собственность, предоставление эквивалентной замены собственнику и объявление медсанчасти ОКН с последующим приспособлением под первоначальное назначение.

Фото: ИА «Росбалт»

К сожалению, пока строение находится в частных руках, неизвестно, что с ним будет в будущем. Например, в подвешенном состоянии находится Пальмовая оранжерея у Таврического сада. Владелец объектом не занимается. В июне прошлого года им была предпринята попытка продать его за 49 млн рублей. Эксперты отметили, что данная цена справедлива, но покупателей тогда не нашлось. После стоимость комплекса по необъяснимым причинам возросла до 175 млн рублей. Только собственник должен понимать, что столь резкий скачок в стоимости лишь оттолкнёт потенциальных покупателей. А поскольку нынешний владелец реставрацию здания не проводит, то его дальнейшая судьба – под большим вопросом.

Ещё меньше повезло Пробирной палате на набережной канала Грибоедова. Объект был предоставлен в распоряжение ООО «Легион» в 2003 году, к 2008-му памятник был практически полностью снесён, уцелела только одна стена. Только в 2014 году удалось расторгнуть договор с инвестором. Полноценные обещанные реставрационные работы так и не были проведены. В 2017 году строение попало в список долгостроев, и губернатор Полтавченко велел комитету по инвестициям в срочном порядке выработать способы разрешения сложившийся ситуации. С того времени сменились главы города и комитета, а вот затопленный котлован с одинокой стеной остаются на своих местах. Если бы город предложил бизнесу выгодные условия, наверняка нашлись бы надёжные инвесторы, заинтересованные в использовании объекта в центре Петербурга.

Городская казна не может полностью покрыть все затраты на обязательные работы по сохранению всех ценных объектов. Нужно грамотно выстроить диалог с коммерсантами. Можно, используя государственную преференцию, отдавать в аренду без торгов исторические здания. Данный механизм даёт возможность ФАС контролировать действия бизнеса в части исполнения условий преференции, а исполнительным органам – следить за соблюдением инвестиционного договора. Как отмечает архитектор Максим Атаянц, необходимо ужесточить текущее законодательство, чтобы не осталось никаких лазеек, которые позволили бы целиком и полностью изменить объекты, их габариты и индивидуальное оформление.

Так, из-за неопределённости между правительством и инвесторами откладывается реновация Конюшенного ведомства. Это давно заброшенное пространство в центре города находится в удручающем состоянии, в 2010-х здесь хотели построить апарт-отель, но ничего не вышло. И с тех пор комплекс петровских времён ждет нового инвестора. Недавно у ведомства появился шанс на вторую жизнь. Летом прошлого года была организована выставка с вариантами реконструкции конюшен. Однако все проекты оказались недоработанными. Торги перенесли на 2020 год.

Нельзя допускать повторения истории Пробирной палаты и Конюшенного ведомства. Без активного вмешательства властей Петербург может не только лишиться многих исторически ценных зданий, но и снизить свой экономический и туристический потенциал.