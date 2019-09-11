Консервация или реновация: какое будущее ждет исторические объекты Петербурга

Руководство Санкт-Петербурга планирует заняться восстановлением оранжерей Таврического сада. Эту тему в своем выступлении вновь поднял Александр Беглов. «Можно сделать там рестораны, кафе, прогулочные зоны, посадить цветы, сделать зимний каток. Нужен серьезный инвестор, потому что проект может обойтись от 2 до 4 млрд рублей, не каждый это потянет. В ближайшее время будем объявлять конкурс на лучший инвестиционный проект», – сказал врио губернатора.

На протяжении долгого времени за комплексом теплиц Таврического сада никто не следил и он пришёл в упадок. Теперь на этом месте планируется создать общественное пространство с мастерскими, арт-галереями и фудкортом. На данный момент интерес проявили две компании: «ТатПроект», принадлежащий холдингу Ginza Project, и фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». Власти допустили инвесторов к конкурсу, торги будут проведены после оформления необходимых документов. Напомним, что, по заявлению представителя пресс-службы «Газпрома», стоимость проекта составит около 1,7 млрд рублей. Примерно те же цифры называет и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков. Стоит отметить, что холдинг выложил в сеть свой вариант концепции реконструкции.

Теплицы Таврического сада передадут компании с лучшим проектом по концессионному соглашению сроком на 35 лет, все работы должны будут проведены не позднее 2025 года.

Вариант реконструкции теплиц. Фото: Ginza Project

Однако на территории Таврического сада существует еще и Пальмовая оранжерея, находящаяся в частных руках. В июне этого года агентство недвижимости Khokhlov & Prokhorchuk выставило ее на продажу. Официально объект принадлежит Светлане Смирновой, однако СМИ утверждают, что владельцем является Дмитрий Зарубин, ранее арестованный за многочисленные нарушения закона. В 2016 году уже была предпринята попытка продажи, но покупатель в тот раз не нашёлся. Изначально компания Khokhlov & Prokhorchuk оценила Пальмовую оранжерею в 49 млн рублей. Эксперты отметили, что цена весьма справедлива, но покупателей тогда не нашлось. На данный момент стоимость комплекса по необъяснимым причинам возросла до 175 млн рублей. Может быть, агентство пытается искусственно вызвать интерес к недвижимости или увеличить собственную прибыль, хотя должно понимать, что объект будет сложно приспособить под коммерческие нужды. Так Пальмовая оранжерея и вовсе может остаться без покупателя и необходимого ремонта.

Фото: citywalls.ru

Нерешенными остаются вопросы и с другими историческими памятниками Петербурга. Конюшенное ведомство уже долгое время находится в аварийном состоянии. В 2010 году город предпринял попытку его восстановления и передал комплекс ГК «Плаза Лотос Групп» для строительства апартаментов. За период владения девелопер успел варварски снести часть построек. Стройку остановили градозащитники. Спустя почти 10 лет власти решили вернуться к решению данного вопроса: сейчас работает выставка проектов по реконструкции исторического памятника. На данный момент представлено пять концепций: от компаний «Старт Девелопмент», «Тандем Истейт» и «Кираса Инвест», а также от города – за авторством АО «Центр выставочных и музейных проектов» и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Все концепции транслируют одну идею: общественное пространство с музеями, магазинами и кафе. Однако все они скорее задают общее направление, без итоговых планов. Окончательно решение и торги по этому объекту перенесли на следующий год. «На сегодняшний день это повод заставить проявить интерес и других инвесторов с иными архитектурными функциональными решениями. Это начало», – подчеркивает председатель комитета по инвестициям Роман Голованов.

Ранее от рук нерадивых инвесторов также пострадала Пробирная палата на набережной канала Грибоедова. Не спас постройку даже статус объекта культурного наследия. В 2003 году Комитет по управлению городским имуществом предоставил дом в распоряжение ООО «Легион». В результате действий недобросовестной компании в 2008 году на основании аварийности конструкций объект снесли почти полностью. Больше десяти лет на месте здания Пробирной палаты и Пробирного училища существуют только фасад и котлован. В 2014 году договор с «Легионом» был расторгнут, а пруд, который здесь появился на месте строительной ямы, привлекает не только уток, но и местных «отдыхающих». В 2015 году появилась информация, что территорию могут передать Генконсульству Азербайджана, в 2017 году пустырь собирались отдать инвестору из Бахрейна. Обе истории не имели продолжения, а остатки исторических построек продолжают медленно разваливаться.

Фото: citywalls.ru

Однако пока администрация не планирует предоставлять выгодные условия для бизнеса, исторические объекты будут продолжать разрушаться. Концессионные соглашения без передачи инвесторам права собственности привлекают не так много желающих вкладывать средства в проблемные объекты. Радует, что после череды громких историй с реконструкцией памятников архитектуры в закон внесли важные поправки. Теперь выбирать подрядчика для сложных работ будут не по принципу «кто дешевле». «Здесь можно использовать и критерий опыта работы, и качества работы, и критерии наличия соответствующих специалистов», – отмечает зампредседателя отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов. На следующий год уже запланирован ремонт порядка 30 объектов. Но как всё это будет реализовано, покажет время.