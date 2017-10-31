Комитет по контролю за имуществом купил сотню противогазов перед протестным митингом предпринимателей

Предприниматели Петербурга 31 октября соберутся на площади Ленина с митингом против уничтожения малого бизнеса.

По мнению предпринимательского сообщества, в притеснении бизнеса в первую очередь повинен комитет имущественных отношений (КИО) - путем привлечения всех возможных рычагов административного воздействия и исполнительных органов государственной власти. Однако на согласованный митинг на площади Ленина приглашен и представитель комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Согласно данным с сайта госзакупок, за неделю до митинга, 23 октября, ККИ заключил контракт на покупку 94 противогазов, 89 респираторов и 27 противохимических индивидуальных пакетов. А также носилок, дозиметров и прочих предметов, которые скорее пригодятся на войне с применением химического оружия, чем в деятельности чиновника комитета по контролю за имуществом.

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В стандартные нормы безопасности не входит наличие почти сотни противогазов и других предметов индивидуальной защиты, но другие возможные причины такой закупки слишком экзотические и невероятные. Командировка в Чернобыль? Разгон митинга химоружием? В ведомстве «Санкт-Петербург.ру» не смогли оперативно прокомментировать цель данной закупки.

На этом сомнительные закупки комитета не заканчиваются. Так, например, 20 сентября 2017 года ведомство приобрело 83 стационарных телефона. Назначение закупки не вызывает вопросов, если не знать, что год назад госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Петербурга приобрела 142 телефонных аппарата, а в марте постановлением правительства ее переименовали в комитет по контролю за имуществом. Сейчас на балансе ведомства должно числиться 225 телефонных аппаратов, хотя работают там едва ли сто человек.

Это не единственный случай, когда закупки комитета дублируют закупки госинспекции: ККИ несколько раз закупал цифровые камеры, смартфоны, дальномеры и другие вещи, хоть и в меньших объемах. Кто как не ведомство, отвечающее за контроль имущества, обязано вести самый жесткий и качественный контроль собственного имущества? Однако на этот вопрос ККИ, к сожалению, пока также не ответил.