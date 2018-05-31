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Ликвидация незаконной автостоянки: непосильная задача для комитета по контролю за имуществом

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Стоянка 29 мая 2018 года
© Фото: «Санкт-Петербург.ру»

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Запутанная история, как чиновники отчитались о «ликвидации» незаконной стоянки в Приморском районе левой фотографией, но на деле предприниматели продолжают зарабатывать сотни тысяч на земле, принадлежащей государству.

Ошибка на ошибке

 

Центр повышения эффективности использования госимущества (ЦПЭИГИ), за работу которого напрямую отвечает комитет по контролю за имуществом, решил упростить себе задачу и «ликвидировать» незаконную автостоянку в Приморском районе (Комендантский, 51), на которую пожаловался неравнодушный петербуржец, с помощью фотографий другого участка.

Житель Северной столицы обратил внимание чиновников на недостоверность сведений и представил актуальные фотографии, на которых видно: парковка вместе с будкой, шлагбаумом и зеленой сеткой забора никуда не делась. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» тоже прогулялся до «серого» участка и удостоверился в том, что нелегальная стоянка продолжает работу.

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В комитете настаивают, что стоянка все же была ликвидирована. Исполняющая обязанности главы ККИ Елена Пастухова объяснила инцидент с парковкой «технической ошибкой» сотрудников ЦПЭИГИ. По ее словам, стоянку демонтировали еще 11 мая 2018 года, о чем центр и отчитался петербуржцу, однако автор ответа, поясняют в ККИ, что-то напутал и закрепил ошибочную фотографию.

В комитете «Санкт-Петербург.ру» предоставили фотографию, где видно, что на место стоянки наведывались сотрудники ЦПЭИГИ, – столбы выкручены, а сетка лежит рядом, что позволяет стоянке заработать в полную силу спустя пару часов после ее «ликвидации».

Елена Пастухова пояснила, что «комитет постоянно сталкивается с фактами повторных нарушений, так как на освобожденных земельных участках незаконными пользователями оперативно размещаются элементы благоустройства». В ККИ заверили, что вновь проверят и освободят участок на этой неделе, до 2 июня, что, впрочем, не отменяет того факта, что стоянка сможет заработать вновь.

«Ликвидация» стоянки. Фото: комитет по контролю за имуществом
 

Затянувшийся футбол между ККИ к КИО

 

Обращение на самовольный захват участка рядом с перекрестком Комендантского и Шуваловского проспектов горожанин подавал чуть более года назад через портал «Наш Санкт-Петербург». Обращение несколько раз переходило от ККИ к КИО, не желавших взять ответственность за нарушение на себя, после чего на обращение отреагировали в администрации Приморского района, которые до этого года контролировали незаконные ларьки и стоянки района.

Районное руководство посчитало, что ситуация не требует немедленных действий, ведь «серое» предприятие никому не угрожает, однако пообещало ликвидировать стоянку в декабре 2017 года. Владельцам незаконной парковки – компании ООО «Форус» – предписали убрать предприятие самостоятельно еще осенью 2017 – этого, по всей видимости, не произошло.

Как рассказали «Санкт-Петербург.ру» в администрации Приморского района, в конце года изменилось законодательство, и все вопросы борьбы с размещением незаконных объектов передали в ведение ЦПЭИГИ. В январе 2018 года «мяч с проблемой» опять перекинули в ККИ. Об освобождении участка с ошибочными фотографиями отчитались в середине мая, уже на следующий день незаконная парковка работала вновь.

Деньги на руки и «поверь на слово»

 

Контактных телефонов предпринимателей ООО «Форус» в открытых источниках найти не удалось, однако мобильный телефон стоянки, находящейся ровно в «проблемном» месте нашли на картах в интернете. Правда, фирма-владелец стоянки назвалась ООО «Контакт». Представившись потенциальным клиентом, корреспондент «Санкт-Петербург.ру» выяснил, что поставить автомобиль здесь можно за 120 рублей в сутки – оплата только за наличный расчет и устная договоренность.

Если в планах арендовать парковочное место на длительное время, то организация предложила заключить договор сроком на три месяца с оплатой в 3000 рублей в месяц. По оценкам редакции, территория стоянки позволяет одновременно поставить около 150-200 легковушек, то есть за месяц здесь можно выручить 600-720 тыс. рублей, из которых, как минимум, не придется оплачивать аренду, а в случае устных договоренностей и хитрых формулировок в договорах – налоги тоже.

Штраф за самовольное занятие земли ощутим только для юридических лиц – 100-200 тыс. рублей и слабоощутим для должностных лиц – 20-50 тыс. рублей. Даже при самых жестких санкциях «в кармане» у предпринимателей останется около полумиллиона рублей только с этой «серой» парковки, что делает парковочный самозахват выгодным. Сколько раз еще ЦПЭИГИ придется снимать заборы и шлагбаумы на Комендантском, 51, и других захваченных землях по обращениям граждан и результатам ведомственных проверок, остается только догадываться.

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