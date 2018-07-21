Был ресторан – нет ресторана: как комитеты Смольного произвольно выбирают, что снести, а что оставить

Внезапно появившаяся водоохранная зона

Два комитета Смольного – комитет по контролю за имуществом (ККИ) и комитет имущественных отношений (КИО) продолжают «чистить» Петербург от якобы незаконных ларьков, летних террас и уже полюбившихся жителям и гостям Северной столицы ресторанов. Делается это одним лишь указом, без суда и следствия. При этом за последние три года никто так и не смог разобраться, по каким критериям один ларек процветает, а второй, который стоит рядом, разобран на щепки.

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Например, ККИ предписал освободить занятые земельные участки ООО «ДМД» (ресторан «Сказка»), ООО «Берег» (ресторан «Дель Мар»), ООО «Астрон» (ресторан «Бастион») и ООО «Бобров» (ресторан «Максим»). Чиновники сообщили, что обследовали заведения и нашли в них «нарушения условий договоров аренды», поэтому было принято решение выселить рестораны с земель, принадлежащих городу. По словам ККИ, на данный момент все договоры аренды расторгнуты, и в адрес владельцев направлены уведомления с требованием добровольно освободить землю.

ККИ отмечает, что все четыре ресторана располагаются в водоохранной зоне Курортного района. Почему изначально ресторанам разрешили занять эту зону, а теперь выселяют с занятой на протяжении многих лет территории, остается загадкой.

ООО «Берег» в 2015 году уже судился с комитетом имущественных отношений (КИО), тогда выявленные нарушения устранил и спокойно просуществовал еще три года. Что мешает сейчас продлить аренду полюбившимся людям местам, непонятно. На момент написания материала «Сказка», «Дель Мар», «Бастион» и «Максим» продолжали работать.

Фото: slgckgc / Flickr

Убрали нужное, оставили ненужное

ККИ предписал освободить территорию рынку на пересечении проспекта Художников и проспекта Просвещения. Оказалось, что восемь павильонов и семь крытых прилавков работали незаконно, и договор с арендатором участка, ООО «Диана», был расторгнут.

Обычных жителей отсутствие рынка не обрадовало. Одна из них, Анастасия Ц., которая любит именно здесь покупать овощи и фрукты, была удивлена и расстроена этой новостью. По ее словам, «рынок никому и никогда не мешал, наоборот, там можно было купить все подряд, походить, повыбирать, иногда попробовать на вкус и пообщаться с продавцами о товаре». «Это мне больше нравится, чем покупать непонятно какой свежести овощи в пластиковых коробках в супермаркете», – рассказала Анастасия.

Как пояснили в ККИ, ларьки снесли, так как они были поставлены самовольно. Это нарушение комитет называет самым распространенным среди обнаруженных во время рейдов с проверками. Подобные рейды проводятся ККИ чуть ли не каждую неделю. Чтобы не оказаться в списке тех, кому предложат покинуть занятую торговую точку, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев рекомендует предпринимателям всегда иметь под рукой все необходимые документы.

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«В городе, в том числе и на основании обращений граждан, наращивается борьба с несанкционированной торговлей. Мы рекомендуем вам иметь на руках все договора, QR-коды. В случае их отсутствия проверяющим сложно определить – это легальный объект торговли или нелегальный», – пояснил Эльгиз Качаев. Кроме наличия указанных документов необходимо соответствовать пунктам договора, заключенным между предпринимателем и Смольным. Из-за подобных нарушений в конце мая снесли веранду ресторана итальянской кухни «Macaroni», летние террасы суши-бара «Две палочки» и «Ziscafe» и пристройки таких популярных в городе заведений, как «Жасмин», «Евразия», «Большая кухня», «Чайникофф», «Квартирка» и «Хочу харчо».

В середине июня рейды возобновились – на этот раз незаконные веранды, киоски и лотки нашли в Центральном районе. По непонятной причине, на этот раз предприниматели были вызваны для составления протоколов об административном правонарушении, ничего не уничтожалось сразу. Дарья Ф., три года назад переехавшая в город, отмечает, что подобные места, наоборот, стоит закрывать сразу.

«Для меня главное – авторские заведения, где видно, что хозяева душу вложили в обстановку, где они сами кофе варят и готовы долго и душевно болтать со всеми посетителями. А вот этих заведений море: «Чайникофф» на каждом углу, Marketplace – это очень дорогая столовка, а уличные кафе в Питере вообще не в почете, так как любое уважающее себя заведение летом на улице тенты со столиками не поставит». Ксения Д., жительница города, тоже думет, что теперь «в центре стало красивее, чем раньше, потому что много палаток и уличных кафе убрали».

По-другому комментирует ситуацию с закрытием ресторанов, рынков и террас житель города Иван М.: «У меня на самом деле много вопросов накопилось по этой теме. Вот частные компании много лет делали то, что делали. Почему им раньше дозволялось занимать участки, а теперь нет? И зачем сносить террасы, рынки и т.п., неужели нельзя договориться и перезаключить договор с городом вместо крупного бизнесмена? Да и вообще, зачем сносить, если объекты не соответствуют каким-то там нормам, если можно принудить перестроить, и пусть себе стоят: и людям проще, и казне плюс? Не понимаю я этого. Так что от всей души желаю предпринимателям удачи в борьбе с системой, а системе – обретении адекватности!»

Фото: Michael Lee / Flickr

Потому что я так хочу, или не хочу

Договориться предприниматели и чиновники пытаются уже много месяцев, однако пока безуспешно. В Смольном считают, что бизнесмены отнимают деньги у города, а предприниматели жалуются, что с администрацией в принципе сложно построить диалог. Юрий Рагулин, представитель бизнеса, уверен, что «договоры аренды не продлеваются по надуманным, искусственно созданным причинам». Предприниматели считают, что многие чиновники сегодня, будь то комитет имущественных отношений или комитет по контролю за имуществом, не чувствуют и не понимают, какие решения принимать и, главное, не спрашивают мнения у бизнеса.

Своими действиями комитеты Смольного подрывают доверие к действующей власти, хотя изначально при создании новых ведомств чиновниками преследовалась благая цель – улучшение инвестиционного климата в городе.

В некоторых случаях деятельность комитетов больше похожа на откровенный чиновничий произвол. Например, в случае с рестораном «Гольфстрим» в поселке Комарово или с рестораном «СушиWok» на Кирочной улице, где павильоны были снесены из-за необоснованного отказа Смольного продлевать истекший договор аренды земли. Раз нет договора, то ККИ тут же может инициировать снос, освобождая тем самым городскую землю для тех, кто готов платить за нее больше. Говорить в таких условиях о поддержке бизнеса и инвестиционном климате не приходится.

Ко всему прочему комитеты наделили себя настолько широкими полномочиями, что они позволяют им сносить любые ларьки, не обращаясь в суд. Зачастую среди причин сноса очередной террасы или павильона значатся «самовольное размещение элементов благоустройства» или «превышение площади занимаемых земельных участков». Так, по решению ККИ, «Л’Этуаль» пришлось покинуть помещение на Невском проспекте. По мнению ведомства, объект занимал территорию незаконно. Решение можно обжаловать, но даже если суд встанет на сторону ИП, потом занимать торговые площади нужно заново, что прибавляет трудностей бизнесмену.

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В мае сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) демонтировали ярмарку на улице Академической и Малой Конюшенной, даже не предупредив об этом торговцев. Продавцы до последнего были уверены, что торгуют на законных основаниях, особенно, учитывая то, что ярмарка была открыта при непосредственном участии Министерства промышленности и торговли России. Однако, как оказалось, чиновникам из ККИ и ЦПЭИГИ, имеющим практически неограниченные полномочия по сносу самовольных построек, нет до этого никакого дела. Ярмарка на Малой Конюшенной по каким-то причинам не попала в городской реестр – организаторы не успели или не смогли вовремя оформить документы, поэтому сотрудники ЦПЭИГИ без какого-либо предупреждения прибыли на место с предписанием немедленно прекратить торговлю, а еще через два часа они начали демонтаж торговых павильонов. Для сноса не понадобилось абсолютно никаких документов: ни санкции суда, ни прокуратуры. Чиновники могут действовать в так называемом упрощенном порядке, поэтому достаточно закрасться малейшей ошибке в один из реестров, и любой объект будет снесен.

В 2015 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о реорганизации комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) и переименовании его в комитет имущественных отношений (КИО). Комитет по контролю за имуществом (ККИ) был создан чуть позже, в 2017 году, на базе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Инспекция появилась весной 2016-го, забрав часть полномочий (вместе со специалистами, бюджетом и Центром повышения эффективности использования госимущества) у КИО. Инспекцию, а потом и ККИ возглавил Андрей Коротков, ранее работавший в мэрии Москвы. Нагромождение инстанций и путаница в распределении обязанностей между ведомствами сделали свое дело – инвестиционный климат, о котором так много говорят, только ухудшился. Теперь предприниматели ведут нескончаемые судебные тяжбы со Смольным, а прокуратура обещает проверить правомерность действий комитетов при личном обращении предпринимателей в прокуратуру и наличии достаточных оснований для проведения проверки.