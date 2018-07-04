Комитет по контролю за имуществом молчит – незаконная торговля расцветает

На выходе из метро «Приморская» развернулась оживленная торговля. С лотков продают фрукты и овощи, табак и парфюмерию, носки и ножи… Жители Петербурга давно не удивляются такой картине. Незаконная торговля стала привычным атрибутом уличной жизни.

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«Создается впечатление, что властям все равно, что весь этот нелегальный бизнес под открытым небом приносит колоссальные убытки городу. Я много раз видела, как проводятся рейды полиции. Торговцев разгоняют. Но через несколько часов они появляются снова. Бывают ситуации еще интересней. Торговцев на полчала до рейда предупреждает местный полицейский, что, мол, будет облава. Лотки быстро сворачивают. Пространство перед метро становится пустым. Полиция приезжает и, так как ловить некого, уезжает обратно. Но уже через пару часов нелегальная продажа у метро возобновляется с новой силой», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» жительница Приморского района Елена.

Незаконная торговля идет в каждом районе Петербурга. Официальной статистики относительно ее масштабов нет. Представители общественной организации «Красивый Петербург» утверждают, что численность объектов незаконной торговли в городе измеряется тысячами. Согласно опросу, проведенному «общественниками» в социальных сетях, Приморский район лидирует по количеству лотков и палаток, где продают без законного на то основания. Второе место в рейтинге занимает Выборгский район, третье – Василеостровский.

Участники группы «Незаконная торговля» жалуются на то, что продажа фруктов проходит в антисанитарных условиях. У метро «Звездная» прямо у лотка торговцы отделяют гнилую черешню от пока не испортившейся и тут же продают. «Экологически чистая продукция, сертификаты соответствия, санитарные паспорта, санитарные книжки, эффективная логистика», – с горькой иронией замечает автор фотографии этого нарушения Виталий.

Метро «Приморская» 30 июня. Фото: vk.com/illegaltrade

Практически ко всем фотографиям лотков с фруктами в комментариях прилагаются многочисленные жалобы на мусор, который остается после такой торговли. Сломанные деревянные ящики валяются прямо возле метро «Купчино» уже несколько дней», – пишет Светлана. «Возле остановки общественного транспорта на «Приморской» остается что-то вроде компоста. Устали писать жалобы», – замечает Михаил.

Другой активный борец с нелегальной торговлей в городе разместил в группе фотографию металлического киоска, где продают шаверму. По словам автора снимка Натальи, объект установили прямо на тротуаре около 32-го дома на Шуваловском проспекте. «Он занимает половину асфальтированного прохода к дому и половину газона, к дому неудобно пройти, тем более гулять с ребенком в детской коляске», – пояснила Наталья.

По словам основателя «Красивого Петербурга» Красимира Врански, в городе существуют и более масштабные способы сбыть некачественный товар. «Ежемесячно под видом фестивалей и других культурно-массовых мероприятий проводится своего рода ярмарка по продаже всевозможного ширпотреба сомнительного качества и подделок продукции известных производителей», – пояснил он.

«Я в прошлом году лично подавал в Калининский, Выборгский, Приморский и Красногвардейский районы документы о том, чтобы нам разрешили устроить фестиваль урожая, и отечественные фермеры могли продать свою продукцию, – рассказал руководитель организации защиты прав потребителей «ПотребНадзор» Александр Виноградов. Четыре района нам отказали с формулировкой – на фестивале торговать нельзя. – Но на этих же местах спустя десять дней стояли ларьки, которые торговали китайским ширпотребом».

Фото: vk.com/illegaltrade

Официальной статистики относительно суммы убытков от такой торговли нет. По данным представителей общественного движения «Красивый Петербург», речь может идти о потерях свыше 8 млрд рублей в год. «Примерно такие же деньги ежегодно тратятся торговцами на взятки органам власти. Судя по всему, ответственные за такое положение вещей явно не справляются со своими обязанностями», – утверждает Врански.

Ответственным в данном случае является комитет по контролю за имуществом Петербурга. Это он уполномочен сдавать в законную аренду землю, которая находится в городской собственности. На официальный запрос «Санкт-Петербург.ру» в ведомстве ответили, как всегда, общо и расплывчато: «Вопросы выявления и пресечения незаконной торговли, а также предоставления государственного имущества под торговлю не относятся к компетенции комитета. В рамках предоставленных полномочий комитетом по контролю за имуществом на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия, направленные на пресечение самовольного занятия земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, вне зависимости от назначения объектов (торговое или иное)».

Иными словами, нам пояснили, что пресечение незаконной торговли не входит в непосредственные обязанности комитета. Смотрим на задачи комитета, опубликованные на официальном сайте: «Распоряжение земельными участками… в части освобождения их от движимого имущества лиц, незаконно использующих земельные участки. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам, отнесенным к компетенции комитета».

Судя по всему, свои обязанности ККИ может трактовать по-разному. Для сноса летних террас в преддверии Чемпионата мира по футболу у ККИ оказалось достаточно полномочий. Центр повышения эффективности использования государственного имущества, подведомственный комитету, в мае снес половину улицы Рубинштейна: террасы кафе «Хочу харчо», «Чайникофф», «Евразия», «Большая кухня», «Квартирка», «Жасмин», «Makaron», «Юнга» и «Tres Amigos». «Чемпионскую» зачистку окрестили «ночами длинных ковшей».

Фото: vk.com/illegaltrade

Демонтировать торговые палатки и лотки и выгонять торговцев с насиженных мест в комитете не спешат. Общественники даже предлагали ККИ своими силами бесплатно вывозить объекты незаконной торговли. «В ведомстве нам на это ответили молчанием. Наверное, им легче подводить их бесполезные плановые рейды для отчетности, пока незаконная торговля расцветает. Нам отвечают тишиной, а гражданам в ответ на их жалобы – отписками», – заметил Красимир Врански.

Вместо реального решения проблем в Смольном работают над тем, чтобы отписки выглядели правдоподобно. Главным оружием чиновников в борьбе с нелегальной торговлей стал фотошоп.

«В октябре 2017 года житель Приморского района отправил в районную администрацию обращение о ведении незаконной торговли с «Газели». Сообщение рассматривали несколько месяцев, после чего администрация ответила, что торговый объект не выявлен. На приложенной к ответу фотографии оказалась запечатлена совершенно другая «Газель», фото которой было позаимствовано с одного из сайтов автолюбителей и «прифотошоплено» на оригинальный снимок», – говорится в расследовании общественного движения «Красивый Петербург».

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По словам активистов общественных движений, на девять из десяти обращений граждан в районную администрацию по поводу незаконной торговли чиновники отвечают, что ничего не обнаружили. «К таким сообщениям прикладываются фотографии других территорий, снимки, сделанные рано утром до начала торговли, или вовсе делают постановочные фото, прося торговцев на время фотографирования освободить площадку. По одному из десяти обращений составляется протокол с ошибками, из-за которых он впоследствии аннулируется, и незаконные торговцы не привлекаются к ответственности», – говорится в расследовании «Красивого Петербурга».

В этой ситуации «общественники» решили действовать своими силами. Совместно с «ПотребНадзор» они запустили кампанию по выявлению и приданию огласки незаконной торговли по всему городу. «Каждый может разместить в соцсети фотографию сомнительного объекта, поставить хештег #незаконная_торговля и указать адрес, где этот объект расположен», – сообщил Красимир Врански. На сегодняшний день в группе «Незаконная торговля» 1700 участников. Фотографии незаконных торговых объектов, расположенных в разных районах Петербурга, публикуются ежедневно.

Так члены общественных движений Петербурга надеются если и не исправить ситуацию с незаконной торговлей к лучшему, то хотя бы показать властям истинный масштаб этой проблемы, в которой воедино слилось множество аспектов: правовой, финансовый, этический, гигиенический и даже эстетический. В конце концов, ведь в культурной столице живем.