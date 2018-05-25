Право на чистый воздух, или как комитет по контролю за имуществом превращает город в каменные джунгли

Сквер северо-западнее пересечения Таврического переулка и Орловской улицы давно стал для жителей Центрального района излюбленным местом, где можно прогуляться с ребенком, устроить утреннюю пробежку и просто подышать свежим воздухом. Здесь растут около двух десятков деревьев и многочисленные кустарники. Жители соседних домов очень ценят этот «уголок природы» в центре шумного города. Однако вот уже несколько лет этот «зеленый» участок находится под угрозой вырубки, потому что в администрации Центрального района есть идея строительства филиала школы именно на месте сквера.

По мнению активистов общественных движений «Красивый Петербург» и «Зеленая коалиция», угрозы вырубки сквера не случилось бы, если бы комитет по контролю за имуществом Петербурга провел инвентаризацию этой территории для того, чтобы включить ее в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). «Инвентаризация зеленых насаждений числится едва ли не первой в списке обязанностей комитета. Однако в ведомстве, похоже, не разработали процедуру учета таких территорий», – рассказал «Санкт-Петербург.ру» руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

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Численность таких «неучтенных» территорий, претендующих на то, чтобы быть внесенными в список ЗНОП, в Петербурге равна 68. «В этом списке – парки, в которых происходит неконтролируемая вырубка деревьев, городские скверы, в которых ведется незаконное строительство, и пустыри, на которых можно было бы высадить деревья, но пока там лишь скапливается мусор. Если бы эти места были внесены в список ЗНОП, то все это было бы невозможно, так как противоречило бы закону «О зеленых насаждениях», – подчеркивает координатор общественного движения «Зеленая коалиция» Роман Шайхайдаров.

При таком положении дел значительная часть зеленых насаждений в Петербурге остается без правовой защиты. Для Северной столицы это особенно важно, так как она далеко не самый «зеленый» город страны. По этому показателю Петербург, согласно разным источникам, входит либо в пятую, либо в шестую десятку российских городов из сотни, участвующих в рейтинге. Например, по данным «Зеленой коалиции», в Центральном районе, где расположен упомянутый сквер, дефицит зеленых насаждений составляет более 40 га: 4,22 кв. метров на человека вместо минимальных 6 «зеленых квадратов».

Фото: gov.spb.ru

Недостаток зелени ощущают сами жители. «Вблизи от дома, кроме сквера, у нас только одна детская и одна спортивная площадки. Именно поэтому мы требуем не только сохранить и благоустроить исторический сквер, но также разместить на его территории детскую и спортивную площадки», – рассказала Юлия, жительница дома на Орловской улице, активистка общественных движений «Красивый Петербург» и «Зеленая коалиция».

Эти требования происходят не только из соображений комфорта и эстетических предпочтений. Они – необходимое условие для сохранения здоровья. Зеленые посадки очищают воздушный бассейн города от вредных примесей, задерживают пыль, сдерживают ветра, поглощают шум и обогащают воздух кислородом. Согласно расчетам «Гринпис России», если в городе с многомиллионным населением, активной промышленной жизнью и плотным движением автотранспорта парки, сады и скверы занимают менее 20% территории, то у жителей начинаются проблемы со здоровьем, являющиеся следствием кислородного голодания и отправления вредными выбросами в атмосферу. А если город сильно загрязнен деятельностью производств и выхлопами общественного и частного транспорта – зеленые зоны должны составлять не менее 60% от всей территории мегаполиса.

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Как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в комитете по контролю за имуществом, в соответствии с действующей редакцией закона «О зеленых насаждениях общего пользования» количество территорий ЗНОП городского значения составляет 2054, общей площадью 6128 га. А количество территорий ЗНОП местного значения – 4621, общей площадью 1450 га. То есть в сумме получается 7578 га, или 75,78 кв. км, что составляет всего 5,3% от общей территории Петербурга (1439 кв. км). Цифра, в сущности, мизерная, если учесть к тому же, что население Петербурга, только по официальным данным, составляет более пяти млн человек.

Фото: gov.spb.ru

Фактически картина складывается такая: дефицит зеленых насаждений, занесенных в список ЗНОП, в Петербурге составляет почти 15% от требуемой нормы. «Понимая эту ситуацию, мы и пытаемся расширить список территорий зеленых насаждений общего пользования. И предлагаем наши 68 территорий, чтобы они были под охраной закона, чтобы благоустраивались за счет городского или муниципального бюджета», – рассказал Красимир Врански. Однако, по его словам, в комитете по контролю за имуществом не реагируют на предложения общественных движений. Несмотря на то, что ежегодно у комитета благодаря проводимой инвентаризации есть возможность расширить список территорий ЗНОП.

Этот факт «Санкт-Петербург.ру» подтвердили в ККИ, ответив на официальный запрос следующее: «Ежегодно, в период с 1 апреля по 31 июля специалисты комитета проводят обследования в целях инвентаризации территорий ЗНОП на основании внесенных до 1 марта текущего года предложений, направленных посредством региональной информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (РГИС)».

Для того чтобы та или иная территория в новом году была внесена в список ЗНОП, необходимо пройти множество бюрократических формальностей, что не устраивает активистов общественного движения. Для начала нужно отправить заявку. Затем проводится инвентаризация, проходит заседание рабочей группы при ККИ, затем подаются документы в Законодательное собрание Петербурга, после одобрения земля отдается на баланс комитету по благоустройству или муниципалам в зависимости от принадлежности территории (городская – комитету, внутриквартальная – муниципалам).

По словам Красимира Врански, в ККИ не одобрили ни одну их заявку. «У нас создается впечатление, что нас попросту игнорируют, чтобы удобно было продолжать не выполнять свои обязанности», – пояснил основатель общественного движения «Красивый Петербург».

Фото: gov.spb.ru

В недавнем прошлом имеется весьма показательный прецедент «пополнения» списка зеленых насаждений общего пользования. В январе 2018 года Законодательное собрание Петербурга по инициативе спикера Вячеслава Макарова включило четыре новых территории на Петроградской стороне в «зеленый» перечень. Документ подписал губернатор Георгий Полтавченко. Никого не смутило, что все предлагаемые участки принадлежали четырем строительным компаниям по праву частной собственности. То есть внесение этих территорий в список ЗНОП изначально противоречило закону, согласно которому в список зеленых насаждений общего пользования могут быть внесены только «земельные участки, находящиеся в собственности Петербурга; земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; и земельные участки, переданные в собственность внутригородских муниципальных образований Петербурга». То есть частная собственность не может числиться как ЗНОП. Не удивительно, что застройщикам пришлось оспаривать решение петербургского парламента и Смольного в городском суде. На данный момент в пользу компаний выиграны три суда из четырех.

Пока петербургские власти пытаются расширить зеленые участки Петербурга за счет собственности строительных компаний, «общественники» предлагают практичные шаги для решения проблемы. Например, изменить принятый в комитете по контролю за имуществом способ расчета норм зеленых насаждений. В ответе ведомства «Санкт-Петербург.ру» эту процедуру описывают так: «В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона «О зеленых насаждениях» показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений определяется для каждого района города как соотношение суммы площадей всех территорий зеленых насаждений общего пользования городского и местного значения, а также территорий зеленых насаждений ограниченного пользования к общему количеству лиц, зарегистрированных в данном районе Санкт-Петербурга». Иными словами, площадь всех парков и скверов района делят на количество жителей и получают то или иное количество квадратных метров.

Фото: gov.spb.ru

Возьмем для примера Пушкинский район Петербурга, где по нормативам на одного жителя приходится целых 18 кв. метров зелени. Тем, кому повезло жить непосредственно в городе Пушкине, недалеко от Екатерининского парка, соблюдение этого нормативного показателя сомнений не вызовет. Но как быть, например, жителям в Шушарах, где проживают 65 тыс. человек, и официально нет ни одного сквера. Зато есть выхлопные газы Московского шоссе и смог промышленных предприятий. Парадокс в том, что и здесь, если судить по официальным нормативам обеспеченности зелеными насаждениями, все в порядке, ведь поселок входит в границы Пушкинского района. Поэтому координатор движения «Зеленая коалиция» Роман Шайхайдаров вот уже несколько лет борется за то, чтобы методика расчета зеленых насаждений была изменена. «Обеспеченность зеленью считать нужно не по району в целом, а по отдельному муниципалитету. При таком подходе крупными парками и заказниками будет уже не прикрыться», – утверждает он.

В «Зеленой коалиции» подчеркивают, что в условиях бездействия и молчания ККИ защищать зеленые территории приходится при помощи санкционированных митингов. Их начали проводить с декабря 2017 года. А первого мая активисты вышли на Невский проспект с транспарантами «Руки прочь от наших парков», «Наш город – нам решать», «Питер – наш город». Свою позицию в общественном движении резюмировали так: «Мы требуем увеличить количество зеленых насаждений и остановить превращение города в каменные джунгли».