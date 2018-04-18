Лиственная улица возле парка Сосновка уже несколько лет зарастает мусором

Жители Лиственной улицы Петербурга жалуются на крупную несанкционированную свалку, которая уже несколько лет растет возле парка Сосновка.

Как рассказали «Санкт-Петербург.ру» местные жители, раньше на месте свалки находился гаражный кооператив почти на тысячу мест. Его снесли по решению суда в 2016 году, после чего предполагалось построить детский сад, школу и паркинг. В июле 2017 года Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ООО «М-Групп» на возведение детсада.

После сноса гаражей специалисты не проводили рекультивацию участка площадью почти в 7 га. На нем осталось большое количество мусора, которого позднее стало больше. Местные жители рассказали, что почва загрязняется опасными отходами, а из-за торчащей арматуры рядом опасно гулять.

Недовольные петербуржцы в 2017 году обратились в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Их поддержала организация «Зеленый фронт». Ответ был прислан из администрации Выборгского района, которая, согласно законодательству, ответственна за ликвидацию несанкционнированных свалок на землях общего пользования своей территории.

Руководство района, который возглавляет Валерий Гарнец, заявило, что разобраться со свалкой не получится до конца 2020 года. По словам представителей администрации, адресная программа на 2017 год уже сформирована, а на следующие два года было подано большое количество обращений.

В письме руководства, которое активистам «Зеленого фронта» в ноябре 2017 года прислал комитет по природопользованию, сказано, что за два месяца до этого специалисты освободили от мусора часть территории. По оценке местных жителей, для фотоотчета очистили не более 10% участка. В письме отмечается, что комитет имущественных отношений Петербурга не контролировал должным образом уборку отходов.

Несмотря на неблагоприятный прогноз властей, в апреле 2018 года свалка попала в адресную программу на 2018 год. Заместитель главы администрации Выборгского района Арина Артемова заявила, что для ее ликвидации требуется почти 15 млн рублей, а финансирование предусмотрено лишь в размере 7,2 млн. В связи с этим работы по уборке мусора в 2018 году будут выполнены лишь наполовину.

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