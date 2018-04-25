В Петербурге появился сквер имени Сергея Довлатова

Скверу на Загородном проспекте между домами №15 и №17 присвоили имя писателя Сергея Довлатова. Об этом говорится в постановлении Смольного. Помимо сквера Довлатова, наименования получили девять городских объектов.

Так участок у дома №11 по площади Чернышевского стал Чернышевским сквером, сквер на улице Фрунзе назвали в честь полярника Корнилова, а на Ольховской улице появился сквер генерала Селезнева. Идею создания сквера Довлатова топонимическая комиссия одобрила в ноябре 2017 года, тогда же она проголосовала за переименование Советских улиц в Рождественские.

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Сергей Довлатов родился в Уфе в 1941 году, в 1944 году его семья вернулась в Ленинград, где он закончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В советские времена произведения писателя издавались редко. В августе 1978 года он эмигрировал из СССР в США.



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