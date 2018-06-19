Рестораторы пожаловались вице-губернатору Мовчану на затянувшееся согласование террас

Петербургские рестораторы пожаловались вице-губернатору Сергею Мовчану на частые отказы при согласовании летних террас. По словам представителей бизнеса, этот процесс нужно упростить и ускорить.

Соответствующий вопрос Мовчан поднял на совещании в Смольном, где присутствовали рестораторы, представители комитета имущественных отношений (КИО), комитета по развитию предпринимательства и комитета по энергетике. Комитет по контролю за имуществом, чей Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) активно сносит летние террасы по городу, в совещании участия не приняли. Возможно, потому, что в столь схожих обязанностей двух комитетов не могут разобраться даже в самой администрации.

Представители малого бизнеса подчеркнули, что из-за сложного и не всегда успешного процесса согласования летних террас они теряют посетителей и прибыль, а город лишается налогов. Мовчан предложил создать рабочую группу для решения проблемы, в том числе по вопросу круглогодичного размещения веранд.

Вице-губернатор призвал обратить внимание на опыт Москвы, где процесс согласования проходит проще и легче. По его словам, часть проблем с террасами можно решить без изменения закона. В Петербурге устройство летних террас и веранд регламентирует закон «О размещении нестационарных торговых объектов». В соответствии с законом, владелец заведения может заключить договор с КИО, по которому он будет иметь право ежегодно на срок до шести месяцев оборудовать временную летнюю веранду или террасу.

В мае, перед началом Чемпионата мира по футболу, сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) провели показательные «ночи длинных ковшей» на улице Рубинштейна. Были снесены террасы кафе «Хочу харчо», «Чайникофф», «Евразия», «Большая кухня», «Квартирка», «Жасмин», «Makaron», «Юнга» и «Tres Amigos».

Тогда в комитете по контролю за имуществом подчеркнули, что за «самовольное размещение объектов благоустройства», согласно статье 16 закона Петербурга об административных правонарушениях, юридические лица наказываются штрафом в размере от 15 до 100 тыс. рублей.

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До улицы Рубинштейна представители ЦПЭИГИ снесли летние террасы суши-бара «Две Палочки» на Итальянской улице, Ziscafe на набережной канала Грибоедова и две летние террасы кафе MarketPlace на Невском проспекте, 22-24, и на набережной канала Грибоедова, 8, корпус 1.

Чиновники подчеркивали, что им пришлось самим производить снос веранд, так как владельцы кафе, не заключившие договоры с городом, проигнорировали требования ведомства. Предприниматели пытаются урегулировать вопрос при помощи юристов.

После сноса конструкций лучше не стало. На освободившихся местах на улице Рубинштейна образовались ямы, которые городские власти заделывать не спешили.

По словам председателя Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексея Третьякова, для многих заведений веранды – это вопрос выживания, так как из-за антитабачного закона кафе и рестораны потеряли много клиентов. На летних террасах же, согласно закону, курение не запрещается.

Ранее представители бизнеса не раз выражали недовольство действиями ККИ и КИО. По их словам, ведомства препятствуют развитию бизнеса в городе. Только за последний год в связи с деятельностью комитетов было подано свыше 300 исков от бизнесменов.

Последний всплеск недовольства вызвала инициатива КИО, запрещающая предпринимателям сдавать нестационарные торговые объекты (НТО) в аренду. Сейчас правомерность этого запрета определяется в суде. В случае подписания предлагаемых изменений, часть бизнесменов просто не смогут продолжать свою деятельность, а многие петербуржцы останутся без работы.

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