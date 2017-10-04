"Террористы захватили малый бизнес", или как петербургские предприниматели отбивают свои 100 метров у метро

Недовольство петербургских предпринимателей профильными ведомствами Смольного обострилось после озвученных поправок к постановлению правительства, которые фактически убивают всю торговлю у метро. Недовольство это явно ощущалось и на пресс-конференции, посвященной поправкам комитета имущественных отношений (КИО), согласно которым торговые объекты обязаны будут размещаться не менее, чем в ста метрах от станций метрополитена.

Представитель КИО дальновидно не пришел на пресс-конференцию, хоть и был в списках спикеров. Недавно созданный комитет по контролю за имуществом (ККИ), у которого оказались лишь контрольно-надзорные функции КИО, даже не был заявлен на мероприятие. Очевидно потому, что мало что решает, - размытые обязанности схожих между собой ведомств мешают решению реальных проблем предпринимателей.

Новые требования к размещению объектов торговли, как пояснил председатель комитета имущественных отношений Михаил Мокрецов, продиктованы борьбой с терроризмом. Сложно представить, как представитель КИО смог бы ответить на вопросы участников пресс-конференции в ситуации, когда даже коллега по цеху, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев публично озвучил несогласие с таким обоснованием.

«Об этом постановлении мы узнали только из газет. Наш комитет имеет свое мнение по этому вопросу, и мы не согласовали проект. Мы так и не увидели обоснований, поэтому попросили более конкретно аргументировать необходимость таких изменений. Я специально позвонил в Москву, потому что коллеги ссылаются на опыт столицы, и мне сказали, что там в пяти метрах от метро может стоять киоск с прессой, цветами и мороженым. Может быть, нужно как-то упорядочить торговые объекты в количественном значении, и это можно сделать вместе с районными администрациями. У нас будут дискуссии внутри. Наверное, такие вещи мы должны согласовывать с депутатским корпусом и общественными организациями», — заявил Эльгиз Качаев, подчеркнув, что поднимет этот вопрос на совете у губернатора.

Председатель совета ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков уверен, что в данной ситуации достаточно здравого смысла, чтобы понять, что террорист не будет закладывать бомбу в ларек. И предположил, что чиновники прикрывают свою реальную цель борьбой с терроризмом. К примеру, после тотальной зачистки ларьков в Москве на одном из федеральных каналов чиновник сказал, что в столице достаточно сетевых магазинов, которым не хватает покупателей.

Несколько десятков представителей предпринимательского сообщества, присутствовавших в зале, уже готовы выходить на митинг, потому что иначе власть их не слышит. Предпринимателей успокоила депутат Законодательного собрания Ирина Иванова, предложившая организовать расширенную конференцию с представителями комитетов, которые душат малый бизнес, а также с представителями правоохранительных органов. «Если и туда никто не придет, тогда придется идти «мерзнуть» на митинг», - резюмировала она.

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«Ехала на эту пресс-конференцию и вспомнила отрывок из фильма «Москва слезам не верит», когда один из главных героев, отвечая на вопрос, что нового, говорит: «Стабильности нет, террористы захватили самолет». Вот и я хочу сказать: террористы захватили малый бизнес. Очень хочется понять логику этих ста метров. В стометровую зону попадают все автомобили, и если мы боремся с терроризмом, то нужно убрать все стоянки. Совершенно непонятная логика, но у нас, к сожалению, отсутствуют представители комитета имущественных отношений, к которому претензии копятся с 2015 года. Вроде бы он должен отстаивать наши права, но он нас преследует, — отметила депутат Иванова. —Уничтожение малого бизнеса – тренд, который начался с Москвы, но у нас особый город и мы по-особенному рассуждаем. Если убрать киоски у метро, то это будет означать полную невозможность покупки газет и журналов. А газеты ведь тянут за собой целую индустрию – логистика, производство полиграфии, продажи. И у меня вопрос: сколько мы потеряем в результате принятия этих поправок? На наш взгляд, это 1300 точек, по данным власти, это почему-то лишь 300 объектов».

Яна Гришина, глава НП «Содействие малому бизнесу», организовавшая пресс-конференцию, призвала предпринимателей объединиться и понять, если эта конкретная ситуация сегодня кого-то не касается, то в дальнейшем КИО обязательно создаст другую, которая коснется. Такое суждение сорвало в зале аплодисменты: чувствовалось, что чиновники стометровым ограничением окончательно довели бизнесменов до крайнего градуса кипения.

Помимо прочего, сегодня у имущественного блока Петербурга есть три главные претензии к КИО. Первая – непродление или разрыв договоров аренды земельных участков в Петербурге под любым предлогом. Из-за этой политики предприниматели, много лет арендовавшие земельные участки под торговлю, теряют свои торговые точки. Вторая — исключение земельных участков из схемы размещения нестационарных торговых объектов, из-за чего у предпринимателей становится меньше возможных мест размещения своих точек. И третья — очень жесткая политика ведомства, которая идет вразрез с тем курсом, который задал президент.

ККИ, по словам предпринимательского сообщества, напротив, отличается чрезмерным бюрократизмом. В предпринимательской среде у ведомства постепенно начинает складываться репутация некомпетентных карателей, которые пару недель назад, к примеру, побили стекла в теннисном комплексе на Крестовском, сняли двери, разломали световое оборудование и спилили стойки под теннисные сетки. У ООО «Спортивный мир» истек срок договора аренды земельного участка, но согласно действующему законодательству в этом случае договор аренды считается продленным на неопределенный срок. По таким делам даже есть судебная практика в пользу арендаторов, однако сотрудники центра повышения эффективности использования госимущества при ККИ все равно осуществили демонтаж.

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«Возникает ощущение, что госслужащие давно не пробовали выйти из метро и что-то купить, не заезжая за продуктами на личном авто. Из тонированной машины, наверное, не очень приятно видеть торговые объекты, но вот если спуститься с небес, то можно понять, что человек, отработавший целый рабочий день, не очень хочет отходить на сто метров от метро, чтобы что-то купить. Можно было бы говорить об ограничениях, если бы в городе не было нелегальной торговли, но, по данным «Делового Петербурга», оборот нелегальной торговли сравнялся с оборотом легальной. Из положительного я вижу, что восемь дней эта тема обсуждается в СМИ, а предприниматели несмотря на то, что являются конкурентами, сплочаются и солидарны друг с другом. Я надеюсь, что нас услышат, и будет выработано соломоново решение», — сообщил председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

Многие чиновники сегодня, будь то КИО или ККИ, «не чувствуют», не понимают, какие решения принимать и, главное, не пытаются пойти на диалог с бизнесменами. Неоднократно в ходе конференции предприниматели говорили о том, что названые комитеты Смольного подрывают доверие к действующей власти.