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ЧМ-2018 по футболу принес экономике РФ почти триллион рублей

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© Фото: fifa.com

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Положительный эффект от проведения турнира в период с 2013 по 2018 годы составляет около 1% годового ВВП страны.

Чемпионат мира по футболу 2018 года принес экономике России 952 млрд рублей. Такие данные получил оргкомитет «Россия-2018», когда посчитал влияние ЧМ на экономику РФ, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные отчета.

Положительный эффект от проведения турнира в период с 2013 по 2018 год составляет около 1% годового ВВП страны.

«Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя», – уточняется в отчете.

Рост вызван инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов и другими затратами на подготовку к ЧМ. За последние пять лет увеличилась выручка малого и среднего бизнеса – на 797 млрд рублей, «в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей», – пишут авторы доклада.

Созданная инфраструктура может обеспечить ежегодный прирост ВВП до 2023 года в размере 150–210 млрд рублей, говорят авторы отчета.

Суммарное влияние турнира на ВВП России превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии.

Согласно исследованиям компании JLL, затраты России на ЧМ-2018 составили 683 млрд рублей. Из этой суммы около 265 млрд ушли на строительство и ремонт спортивных объектов, а 228 млрд – на транспортную инфраструктуру. Операционные затраты составили 116 млрд, еще в 74 млрд обошлась «прочая инфраструктура».

Более того, Россия стала первой страной, принимающей чемпионат, которая обновляла и строила все стадионы с нуля. Всего их было 12 штук. На один стадион в среднем потратили около 380 млн долларов. Если верить экспертам, все эти затраты окупились. 

ЧМ проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России стала лучшей по игре в защите и впервые в истории дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти.

Первое место заняла сборная Франции, обыгравшая в финале команду хорватов со счетом 4:2.

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