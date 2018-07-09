Сборная России стала лучшей по игре в защите на ЧМ-2018

Сборная России оказалась лучшей командой по игре в обороне по итогам 60 матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте мундиаля.

Российские игроки за пять матчей сделали 259 выносов, отборов и сейвов, что стало лучшим результатом на ЧМ-2018.

Сильнейшими в нападении оказались бразильцы – они провели 292 атаки. Больше всего передач сделали футболисты сборной Испании – 3120, а самыми результативными стали бельгийцы, на счету которых 14 голов.

Россиянин Денис Черышев пока что входит в тройку лучших бомбардиров турнира. Он поразил ворота соперников четыре раза. Столько же голов забил бельгиец Ромелу Лукаку, но он еще сделал одну голевую передачу. Лидирует в списке англичанин Гарри Кейн с шестью забитыми мячами.

Сборной России на ЧМ-2018 удалось дойти до четвертьфинала, где команда уступила Хорватии по пенальти. Результат национальной сборной стал лучшим в новейшей истории страны.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Во вторник, 10 июля, в матче 1/2 финала на стадионе «Зенит-арена» встретятся сборные Франции и Бельгии. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00. В субботу, 14 июля, в Петербурге пройдет матч за третье место, который начнется в 17:00.